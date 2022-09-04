В Липецкой области состоялся Елецкий полумарафон 2022. Победители на 10,5 км – Каркера и Огнерубова, на 21 км – Попов и Рыжанкова

4 сентября в городе Елец (Липецкая область) в третий раз прошел масштабный беговой праздник – Елецкий Полумарафон.

Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день жители города праздновали День Города в Ельце. Полумарафон открыл череду праздничных мероприятий. У участников была возможность пробежать по историческому центру красивого старинного города в день его рождения.

Сотни спортсменов-любителей из разных городов России вышли на старт шести дистанций: фан забег «Мы из Ельца», 500 м (детский забег), 1 км (детский забег), 3 км, 10,5 км и полумарафон (21 км).

Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Ярослав Насонов – 7:59

2. Иван Домаскин – 8:11

3. Александр Шебанов – 8:18

3 км, женщины

1. Наталья Острикова – 9:26

2. Татьяна Воробьева – 9:34

3. Ольга Звягина – 9:44

10,5 км, мужчины

1. Картик Каркера – 32:21

2. Алексей Анисимов – 34:01

3. Артем Смовжов – 35:52

10,5 км, женщины

1. Татьяна Огнерубова – 38:42

2. Надежда Орлова – 38:51

3. Елена Панченко – 45:09

21 км, мужчины

1. Сергей Попов – 1:11:28

2. Михаил Лобызнов – 1:12:55

3. Дмитрий Анохин – 1:13:21

21 км, женщины

1. Юлия Рыжанкова – 1:19:22

2. Валерия Обрядина – 1:34:45

3. Кристина Лаврентьева – 1:37:48

Всего в забеге приняли участие 555 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте AVATA.