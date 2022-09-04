В Липецкой области состоялся Елецкий полумарафон 2022. Победители на 10,5 км – Каркера и Огнерубова, на 21 км – Попов и Рыжанкова

4 сентября в городе Елец (Липецкая область) в третий раз прошел масштабный беговой праздник – Елецкий Полумарафон.
Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день жители города праздновали День Города в Ельце. Полумарафон открыл череду праздничных мероприятий. У участников была возможность пробежать по историческому центру красивого старинного города в день его рождения.
Сотни спортсменов-любителей из разных городов России вышли на старт шести дистанций: фан забег «Мы из Ельца», 500 м (детский забег), 1 км (детский забег), 3 км, 10,5 км и полумарафон (21 км).
Результаты победителей:
3 км, мужчины
1. Ярослав Насонов – 7:59
2. Иван Домаскин – 8:11
3. Александр Шебанов – 8:18
3 км, женщины
1. Наталья Острикова – 9:26
2. Татьяна Воробьева – 9:34
3. Ольга Звягина – 9:44
10,5 км, мужчины
1. Картик Каркера – 32:21
2. Алексей Анисимов – 34:01
3. Артем Смовжов – 35:52
10,5 км, женщины
1. Татьяна Огнерубова – 38:42
2. Надежда Орлова – 38:51
3. Елена Панченко – 45:09
21 км, мужчины
1. Сергей Попов – 1:11:28
2. Михаил Лобызнов – 1:12:55
3. Дмитрий Анохин – 1:13:21
21 км, женщины
1. Юлия Рыжанкова – 1:19:22
2. Валерия Обрядина – 1:34:45
3. Кристина Лаврентьева – 1:37:48
Всего в забеге приняли участие 555 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте AVATA.
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