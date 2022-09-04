Результаты Чебоксарского полумарафона 2022. Победители на 10 км – Павлов и Ильина, на 21 км – Дмитриев и Прокопьева

4 сентября в Республике Чувашия прошел Чебоксарский полумарафон 2022 на дистанциях 5,10 и 21 км. Трасса забега проходила вдоль акватории Чебоксарского залива и Московской набережной реки Волга.

Полумарафон должен был пройти в 2021 году, но в связи с эпидемиологической обстановкой забег был перенесён на 2022 год.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Даниил Зайцев – 17:11

2. Владимир Кузьмин – 17:37

3. Сергей Иванов – 18:29

5 км, женщины

1. Ася Ванеева – 18:02

2. Екатерина Тимченко – 19:35

3. Кристина Тимофеева – 19:50

10 км, мужчины

1. Семен Павлов – 33:29

2. Ильдар Гиматов – 34:02

3. Дима Николаев – 34:12

10 км, женщины

1. Анна Ильина – 35:02

2. Анна Ящикова – 40:20

3. Ирина Онисова – 43:36

21 км, мужчины

1. Даниил Дмитриев – 1:11:02

2. Алексей Александров – 1:13:00

3. Максим Кистанов – 1:14:12

21 км, женщины

1. Алина Прокопьева – 1:18:22

2. Марина Ефремова – 1:18:46

3. Зинаида Обручкова – 1:21:42

Всего в забеге приняли участие 556 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте ATHLINKS.