Результаты Чебоксарского полумарафона 2022. Победители на 10 км – Павлов и Ильина, на 21 км – Дмитриев и Прокопьева

4 сентября в Республике Чувашия прошел Чебоксарский полумарафон 2022 на дистанциях 5,10 и 21 км. Трасса забега проходила вдоль акватории Чебоксарского залива и Московской набережной реки Волга.
Полумарафон должен был пройти в 2021 году, но в связи с эпидемиологической обстановкой забег был перенесён на 2022 год.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Даниил Зайцев – 17:11
2. Владимир Кузьмин – 17:37
3. Сергей Иванов – 18:29
5 км, женщины
1. Ася Ванеева – 18:02
2. Екатерина Тимченко – 19:35
3. Кристина Тимофеева – 19:50
10 км, мужчины
1. Семен Павлов – 33:29
2. Ильдар Гиматов – 34:02
3. Дима Николаев – 34:12
10 км, женщины
1. Анна Ильина – 35:02
2. Анна Ящикова – 40:20
3. Ирина Онисова – 43:36
21 км, мужчины
1. Даниил Дмитриев – 1:11:02
2. Алексей Александров – 1:13:00
3. Максим Кистанов – 1:14:12
21 км, женщины
1. Алина Прокопьева – 1:18:22
2. Марина Ефремова – 1:18:46
3. Зинаида Обручкова – 1:21:42
Всего в забеге приняли участие 556 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте ATHLINKS.
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