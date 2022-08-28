Результаты Липецкого триатлона. Победители полужелезной дистанции – Павел Иванов и Валентина Кукрус

27 и 28 августа состоялся спортивный фестиваль «Липецкий триатлон. Зеленый остров, 113». Участников триатлона ждали дистанции Спринт (750 м плавание, 20 км велогонка, 5 км бег) и HalfIronman 113 км. Также в рамках фестиваля прошли детские забеги, карнавальный забег на 500 м и забег на 5 км «Беги, Липецк, беги!»

Спортивный фестиваль «Липецкий триатлон. Зеленый остров, 113» – это первый в Липецкой области двухдневный фестиваль, в котором были длинный триатлон, спринт и забеги-спутники для детей и взрослых от организаторов Lipetsk Running.

Стартовый городок и все старты располагались на живописном Зеленом острове посреди реки Воронеж. Все спортсмены стартовали с острова.

Результаты победителей:

5 км (забег), мужчины

1. Николай Долгов – 17:29

2. Олег Сотников – 18:13

3. Игорь Самохвалов – 18:45

5 км (забег), женщины

1. Леся Морозова – 19:23

2. Надежда Анфимова – 19:32

3. Светлана Панчева – 20:21

Спринт (триатлон), мужчины

1. Алекс Зиновьев – 1:08:18

2. Алексей Безруков – 1:09:58

3. Михаил Чернов – 1:11:34

Спринт (триатлон), женщины

1. Анастасия Аршинова – 1:20:24

2. Любовь Гречихина – 1:22:18

3. Ксения Чернышева – 1:22:34

Спринт (триатлон), эстафета

1. VoronezhTriathlonTeam (Дмитрий Фролов / Александр Шестаков / Леонид Белокопытов) – 1:14:44

2. TriathlonvrnVRN (Наталия Нижевясова / Наталья Ефремова / Наталья Ефремова) – 1:15:00

3. МАУ «СШ №3 «ЛИДЕР»» (Артем Иусов / Юрий Безбородов / Петр Козлов) – 1:24:17

113 км (триатлон), мужчины

1. Павел Иванов – 4:17:35

2. Михаил Клячин – 4:27:43

3. Алексей Антонюк – 4:31:12

113 км (триатлон), женщины

1. Валентина Кукрус – 4:52:08

2. Надежда Анфимова – 5:04:44

3. Виктория Крахина – 5:23:50

113 км (триатлон), эстафета

1. Dream Team Tambov (Мария Сечнева / Сергей Попов / Дмитрий Полковников) – 4:23:12

2. Не грози южному централу (Алексей Ковалевский / Галсан Дугаров / Екатерина Сугробова) – 4:25:12

3. Любители 48 (Роман Рыжов / Николай Печерский / Александр Глумов) – 4:26:27

Всего в триатлоне приняли участие 954 человека и 61 команда. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.