Спрос на онлайн-тренировки вырос на 76% по сравнению с предыдущим годом

По данным Авито Услуг, в 2025 году спрос на онлайн-тренировки вырос на 76% по сравнению с прошлым годом. Сюда входят: занятия в тренажерном зале, фитнес, йога, кроссфит, ЛФК, ОФП, пилатес, стретчинг, функциональный тренинг.

На 56% увеличился спрос на занятия в спортзале под удаленным присмотром тренера. Как правило, такой формат тренировок дешевле, чем индивидуальные офлайн-тренировки. Средняя стоимость онлайн-услуг начинается от 1500 рублей, тогда как цена офлайн-тренировки – не менее 2000 рублей.

Только за последний месяц спортсмены стали на 31% чаще обращаться к занятием ЛФК. Лечебная физкультура подходит для восстановления после операций и травм и уменьшения боли в спине и суставах.

Также вырос интерес к онлайн-тренировкам по стретчингу на 24%.

В расчете учитывались обезличенные данные пользователей сервиса, динамику спроса оценивали по двум параметрам: запрос контактной информации продавца и добавление объявления в избранное.

Предложение онлайн-форматов по всем видам спорта также выросло за год – на 66%.