Результаты 5i5 triathlon. Победители олимпийской дистанции – Дмитрий Анчуков и Александра Анчина

21 августа в Ленинградской области состоялся 5i5 triathlon на дистанциях Sprint (750 м плавание, 20 км велогонка, 5 км бег), Olympic (1500 м плавание, 40 км велогонка, 10 км бег) и Double (Sprint + Olympic). Также в рамках мероприятия прошли детский забег на 1 км и женский забег на 3 км.

Плавательный этап проходил в закрытой бухте Ладожского озера. Круг на велоэтапе был в 10 км, на беговом этапе в 5 км.

5i5 triathlon – новая точка на карте триатлона России и долгожданный outdoor-triathlon от организаторов NDRtri и Aurora Swim.

Результаты победителей:

Sprint, мужчины

1. Анатолий Федотов – 1:01:37

2. Николай Малышев – 1:09:09

3. Андрей Ершов – 1:13:09

Sprint, женщины

1. Юлия Петроградская – 1:21:35

2. Вера Сидорова – 1:24:58

3. Татьяна Устименко – 1:28:44

Olympic, мужчины

1. Дмитрий Анчуков – 1:57:24

2. Дмитрий Носарев – 2:00:21

3. Петр Лобанов – 2:01:47

Olympic, женщины

1. Александра Анчина – 2:05:00

2. Цира Крупачева – 2:18:38

3. Екатерина Губаренко – 2:23:53

Olympic, эстафета

1. Из семи (Павел Жестерев / Артем Русаков / Сергей Бразгун) – 2:05:18

2. – (Геннадий Дыбкин / Геннадий Дыбкин / Михаил Пасеков) – 2:05:32

3. Killer Wale Triathlon Team (Мелитина Комиссарова / Алла Трошина / Мария Малышева) – 2:07:53

Sprint Double, мужчины

1. Никита Невидимов – 1:15:49

2. Юрий Симонов – 1:19:10

3. Иван Хлобыстов – 1:20:28

Sprint Double, женщины

1. Дина Завальнюк – 1:25:26

2. Евгения Федотова – 1:33:54

3. Ася Мудрова – 1:35:41

Olympic Double, мужчины

1. Никита Невидимов – 2:06:45

2. Владимир Храбрых – 2:08:55

3. Юрий Симонов – 2:13:03

Olympic Double, женщины

1. Дина Завальнюк – 2:26:07

2. Евгения Федотова – 2:34:00

3. Ася Мудрова – 2:40:47

Всего в триатлоне приняли участие 167 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.