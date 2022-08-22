Результаты 5i5 triathlon. Победители олимпийской дистанции – Дмитрий Анчуков и Александра Анчина

21 августа в Ленинградской области состоялся 5i5 triathlon на дистанциях Sprint (750 м плавание, 20 км велогонка, 5 км бег), Olympic (1500 м плавание, 40 км велогонка, 10 км бег) и Double (Sprint + Olympic). Также в рамках мероприятия прошли детский забег на 1 км и женский забег на 3 км.
Плавательный этап проходил в закрытой бухте Ладожского озера. Круг на велоэтапе был в 10 км, на беговом этапе в 5 км.
5i5 triathlon – новая точка на карте триатлона России и долгожданный outdoor-triathlon от организаторов NDRtri и Aurora Swim.
Результаты победителей:
Sprint, мужчины
1. Анатолий Федотов – 1:01:37
2. Николай Малышев – 1:09:09
3. Андрей Ершов – 1:13:09
Sprint, женщины
1. Юлия Петроградская – 1:21:35
2. Вера Сидорова – 1:24:58
3. Татьяна Устименко – 1:28:44
Olympic, мужчины
1. Дмитрий Анчуков – 1:57:24
2. Дмитрий Носарев – 2:00:21
3. Петр Лобанов – 2:01:47
Olympic, женщины
1. Александра Анчина – 2:05:00
2. Цира Крупачева – 2:18:38
3. Екатерина Губаренко – 2:23:53
Olympic, эстафета
1. Из семи (Павел Жестерев / Артем Русаков / Сергей Бразгун) – 2:05:18
2. – (Геннадий Дыбкин / Геннадий Дыбкин / Михаил Пасеков) – 2:05:32
3. Killer Wale Triathlon Team (Мелитина Комиссарова / Алла Трошина / Мария Малышева) – 2:07:53
Sprint Double, мужчины
1. Никита Невидимов – 1:15:49
2. Юрий Симонов – 1:19:10
3. Иван Хлобыстов – 1:20:28
Sprint Double, женщины
1. Дина Завальнюк – 1:25:26
2. Евгения Федотова – 1:33:54
3. Ася Мудрова – 1:35:41
Olympic Double, мужчины
1. Никита Невидимов – 2:06:45
2. Владимир Храбрых – 2:08:55
3. Юрий Симонов – 2:13:03
Olympic Double, женщины
1. Дина Завальнюк – 2:26:07
2. Евгения Федотова – 2:34:00
3. Ася Мудрова – 2:40:47
Всего в триатлоне приняли участие 167 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.
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