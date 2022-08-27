Результаты забега «Пятигорское кольцо» 2022. Победители на 9 км – Кирилл Недосеков и Татьяна Курамшина

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27 августа в Пятигорске (Ставропольский край) состоялся забег «Пятигорское кольцо» на дистанциях 3,5 и 9 км. Событие включено в серию курортных забегов Kavkaz.Run.

Забег «Пятигорское кольцо» стартовал у места дуэли Лермонтова в Пятигорске и проходил по кольцевой дороге вокруг горы Машук – символа города. Мероприятие прошло в вечернее время.

Результаты победителей:

9 км, мужчины

1. Кирилл Недосеков – 27:43

2. Валерий Лукьянцев –  28:24

3. Александр Сторожев – 29:29

9 км, женщины

1. Татьяна Курамшина – 31:48

2. Ирина Сергеева – 32:34

3. Анна Лучкина – 38:19

Всего в забеге приняли участие 276 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.

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