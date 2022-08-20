Результаты Казанского триатлона 2022. Победители олимпийской дистанции – Вячеслав Васильев и Варвара Григорьева

20 августа в столице Республики Татарстан прошел Казанский триатлон на дистанциях Sprint (750 м плавание, 20 км велогонка, 5 км бег) и Olympic (1500 м плавание, 40 км велогонка, 10 км бег). Также состоялись эстафетные гонки Sprint и Olympic.
Результаты победителей:
Sprint, мужчины
1. Евгений Байбородов – 1:02:52
2. Сергей Круглов – 1:03:29
3. Артем Ложкин – 1:03:55
Sprint, женщины
1. Кристина Евграфова – 1:13:32
2. Ксения Чернышева – 1:15:47
3. Ксения Михеева – 1:15:57
Olympic, мужчины
1. Вячеслав Васильев – 2:02:05
2. Роман Евграфов – 2:03:04
3. Михаил Логинов – 2:05:06
Olympic, женщины
1. Варвара Григорьева – 2:22:36
2. Мария Силантьева – 2:28:23
3. Ольга Кондратьева – 2:29:10
Sprint, эстафета
1. Технократия (Вадим Миронов / Рамиль Ибрагимов / Артемий Мистриков) – 1:05:35
2. Эксперимент (Вячеслав Ярадайкин / Дмитрий Князев / Дамир Сиразутдинов)– 1:06:35
3. 479 (Ильдар Низамеев / Родион Романчев / Ильдар Низамеев) – 1:14:06
Olympic, эстафета
1. Сестрица-Марий-Эл (Альберт Хасанов / Станислав Егоров / Алексей Иващенко) – 1:57:39
2. Новичок (Рустем Халин / Владислав Жданов / Айнур Рафиков) – 2:08:05
3. Сила Икс (Максим Чалов / Артем Атаулов / Михаил Кулеш) – 2:09:31
Всего в триатлоне приняли участие 351 человек. Результаты всех участников соревнований можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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