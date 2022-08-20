Результаты Казанского триатлона 2022. Победители олимпийской дистанции – Вячеслав Васильев и Варвара Григорьева

20 августа в столице Республики Татарстан прошел Казанский триатлон на дистанциях Sprint (750 м плавание, 20 км велогонка, 5 км бег) и Olympic (1500 м плавание, 40 км велогонка, 10 км бег). Также состоялись эстафетные гонки Sprint и Olympic.

Результаты победителей:

Sprint, мужчины

1. Евгений Байбородов – 1:02:52

2. Сергей Круглов – 1:03:29

3. Артем Ложкин – 1:03:55

Sprint, женщины

1. Кристина Евграфова – 1:13:32

2. Ксения Чернышева – 1:15:47

3. Ксения Михеева – 1:15:57

Olympic, мужчины

1. Вячеслав Васильев – 2:02:05

2. Роман Евграфов – 2:03:04

3. Михаил Логинов – 2:05:06

Olympic, женщины

1. Варвара Григорьева – 2:22:36

2. Мария Силантьева – 2:28:23

3. Ольга Кондратьева – 2:29:10

Sprint, эстафета

1. Технократия (Вадим Миронов / Рамиль Ибрагимов / Артемий Мистриков) – 1:05:35

2. Эксперимент (Вячеслав Ярадайкин / Дмитрий Князев / Дамир Сиразутдинов)– 1:06:35

3. 479 (Ильдар Низамеев / Родион Романчев / Ильдар Низамеев) – 1:14:06

Olympic, эстафета

1. Сестрица-Марий-Эл (Альберт Хасанов / Станислав Егоров / Алексей Иващенко) – 1:57:39

2. Новичок (Рустем Халин / Владислав Жданов / Айнур Рафиков) – 2:08:05

3. Сила Икс (Максим Чалов / Артем Атаулов / Михаил Кулеш) – 2:09:31

Всего в триатлоне приняли участие 351 человек. Результаты всех участников соревнований можно посмотреть на сайте RussiaRunning.