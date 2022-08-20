Результаты SWIMSTAR ONE MILE KRYLATSKOE 2022. Победители – Евгений Елисеев и Валентина Зеленкевич

19 августа в Москве прошли соревнования по плаванию в рамках ФТР & IRONSTAR KRYLATSKOE 2022 на открытой воде SWIMSTAR ONE MILE на дистанции 1 морская миля (1,852 км).
SWIMSTAR – это серия заплывов на открытой воде, которые проводятся в тот же уикенд, что и соревнования по триатлону IRONSTAR.
Результаты победителей:
1,852 км, мужчины
1. Евгений Елисеев – 21:41
2. Игорь Балыбердин – 23:12
3. Александр Мальнев – 23:53
1,852 км, женщины
1. Валентина Зеленкевич – 23:57
2. Анастасия Беляева – 26:28
3. Татьяна Акопян – 26:46
Всего в заплыве приняли участие 210 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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