Результаты SWIMSTAR ONE MILE KRYLATSKOE 2022. Победители – Евгений Елисеев и Валентина Зеленкевич

19 августа в Москве прошли соревнования по плаванию в рамках ФТР & IRONSTAR KRYLATSKOE 2022 на открытой воде SWIMSTAR ONE MILE на дистанции 1 морская миля (1,852 км).

SWIMSTAR – это серия заплывов на открытой воде, которые проводятся в тот же уикенд, что и соревнования по триатлону IRONSTAR.

Результаты победителей:

1,852 км, мужчины

1. Евгений Елисеев – 21:41

2. Игорь Балыбердин – 23:12

3. Александр Мальнев – 23:53

1,852 км, женщины

1. Валентина Зеленкевич – 23:57

2. Анастасия Беляева – 26:28

3. Татьяна Акопян – 26:46

Всего в заплыве приняли участие 210 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.