В Нур-Султане состоялся IRONMAN KAZAKHSTAN. Победители Ironman 140.6 – Алекс Григорьев и Валентина Кукрус

14 августа в Нур-Султане прошел триатлон IRONMAN KAZAKHSTAN 2022 на полужелезную дистанцию Ironman 70.3 (1,9 км плавание, 90 км велогонка и 21,1 км бег) и железную дистанцию Ironman 140.6 (4 км плавание, 180 км велогонка и 42,2 км бег) дистанции.

Результаты победителей:

Ironman 70.3, мужчины

1. Оливье Годар – 3:59:09

2. Богдан Коваленко – 4:00:39

3. Алексей Никулин – 4:10:24

Ironman 70.3, женщины

1. Сера Саяр – 4:35:55

2. Инна Цыганок-Тутукина – 4:36:36

3. Дина Шаймерденова – 4:36:42

Ironman 140.6, мужчины

1. Алекс Григорьев – 8:13:31

2. Антон Березняк – 8:49:22

3. Алексей Вшивцев – 8:51:47

Ironman 140.6, женщины

1. Валентина Кукрус – 9:46:40

2. Мерве Гюней – 10:09:13

3. Ирина Владимирова – 10:23:38

Ironman 70.3, эстафета

1. Extraterrestials (Ксения Романчук / Сулеймен Кошкимбаев / Павел Тенцер) – 4:23:54

2. Team Sakonya (Риат Жумагулов / Салтанат Казыбаева / Еркебулан Сагынбаев) – 4:24:48

3. IRON2020 (Кенесары Кененбаев / Сандыбек Касенов / Данияр Боранбаев)– 4:32:03

Всего в гонке приняли участие 1600 человек и 105 команд. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть здесь.