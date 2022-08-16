Результаты Valday Swim 2022. Победители на 3800 м – Антон Лосев и Татьяна Акопян

Теги плавание любительский спорт Календарь стартов Здоровье

13 августа на озере Находно (Новгородская область) состоялся этап серии заплывов на открытой воде IVER SWIM 2022. Участники заплыва Valday Swim вышли на дистанции 950 м, 1,9 и 3,8 км.

В 2022 году традиционный заплыв Valday Swim поменял прописку, точнее поменял озеро. Заплыв прошел на озере Находно, в самом центре Валдайского Национального парка. 

Заплыв на озере Находно состоялся всего лишь один раз в 2022 году. В последующие годы, как и ранее заплыв будет проводится на Валдайском озере.

Результаты победителей:

950 м, мужчины

1. Иван Чепелев – 16:33.5

2. Роман Яковлев – 17:15.2

3. Роман Сабиргалиев – 17:43.2

950 м, женщины

1. Алена Жаркова – 17:50.8

2. Анна Губанова – 23:17.7

3. Юлия Щербакова – 23:19.4

1900 м, мужчины

1. Алексей Гаврилов – 28:30.0

2. Артем Владимиров – 30:20.6

3. Александр Васильев – 32:05.0

1900 м, женщины

1. Мария Аликина – 28:58.0

2. Ирина Кокорева – 31:56.5

3. Нина Кайзер – 32:43.4

3800 м, мужчины

1. Антон Лосев – 56:14.6

2. Антон Сидякин – 1:00:22.9

3. Александр Липанов – 1:01:19.9

3800 м, женщины

1. Татьяна Акопян – 59:51.6

2. Мария Тренихина – 1:10:22.2

3. Кристина Сенькина – 1:11:06.8

Всего в заплыве приняли участие 153 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные