Результаты Valday Swim 2022. Победители на 3800 м – Антон Лосев и Татьяна Акопян

13 августа на озере Находно (Новгородская область) состоялся этап серии заплывов на открытой воде IVER SWIM 2022. Участники заплыва Valday Swim вышли на дистанции 950 м, 1,9 и 3,8 км.

В 2022 году традиционный заплыв Valday Swim поменял прописку, точнее поменял озеро. Заплыв прошел на озере Находно, в самом центре Валдайского Национального парка.

Заплыв на озере Находно состоялся всего лишь один раз в 2022 году. В последующие годы, как и ранее заплыв будет проводится на Валдайском озере.

Результаты победителей:

950 м, мужчины

1. Иван Чепелев – 16:33.5

2. Роман Яковлев – 17:15.2

3. Роман Сабиргалиев – 17:43.2

950 м, женщины

1. Алена Жаркова – 17:50.8

2. Анна Губанова – 23:17.7

3. Юлия Щербакова – 23:19.4

1900 м, мужчины

1. Алексей Гаврилов – 28:30.0

2. Артем Владимиров – 30:20.6

3. Александр Васильев – 32:05.0

1900 м, женщины

1. Мария Аликина – 28:58.0

2. Ирина Кокорева – 31:56.5

3. Нина Кайзер – 32:43.4

3800 м, мужчины

1. Антон Лосев – 56:14.6

2. Антон Сидякин – 1:00:22.9

3. Александр Липанов – 1:01:19.9

3800 м, женщины

1. Татьяна Акопян – 59:51.6

2. Мария Тренихина – 1:10:22.2

3. Кристина Сенькина – 1:11:06.8

Всего в заплыве приняли участие 153 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть здесь.