Результаты Golden Ring Ultra-Trail 2022. Победители на 50 км – Головин и Бородинова, на 100 км – Толстенко и Юшина

С 22 по 24 июля во Владимире прошел один из крупнейших ультратрейлов России Golden Ring Ultra-Trail на дистанциях 5, 10, 20, 30, 50, 80 и 100 км.

Это единственный ультрамарафон России, входящий в Ассоциацию международных марафонов и пробегов AIMS. Все финишеры трейла на дистанциях T30, T50, T80 и T100 получили официальную оценку ITRA (международная ассоциация трейлраннинга). Трасса проходила в окрестностях города Суздаль мимо исторических и архитектурных памятников древней Руси.

Также в рамках мероприятия состоялся ночной старт с природными препятствиями HARD NIGHT 10K, а для самых маленьких атлетов были предусмотрены дистанции 1 и 3 км.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Александр Абрамов – 24:54

2. Алексей Быстров – 25:04

3. Влад Филипов – 25:30

5 км, женщины

1. Людмила Сапроненкова – 28:15

2. Снежана Юрова – 28:34

3. Евгения Леонова – 31:29

10 км, мужчины

1. Сергей Конякин – 41:22

2. Павел Соколов – 43:02

3. Андрей Кобзев – 43:24

10 км, женщины

1. Галина Полищук – 46:42

2. Алена Краснушкина – 47:24

3. Ксения Комиссарова – 49:18

10 км (Hard Night), мужчины

1. Владислав Филипов – 43:53

2. Александр Сидоров – 44:06

3. Велимир Назарычев – 44:34

10 км (Hard Night), женщины

1. Людмила Сапроненкова – 49:43

2. Марина Зайцева – 51:06

3. Евгения Леонова – 51:34

20 км, мужчины

1. Григорий Сабиров – 1:21:48

2. Евгений Шацкий – 1:22:08

3. Юрий Симонов – 1:25:12

20 км, женщины

1. Надежда Орлова – 1:34:37

2. Валентина Ермолаева – 1:36:17

3. Марина Зайцева – 1:37:33

30 км, мужчины

1. Андрей Сафронов – 2:26:30

2. Артем Цибак – 2:27:51

3. Алексей Именин – 2:34:56

30 км, женщины

1. Юлия Конякина – 2:44:12

2. Александра Войтова – 2:55:43

3. Наталья Сицинская – 3:04:12

50 км, мужчины

1. Антон Головин – 4:12:52

2. Алексей Бабушкин – 4:14:02

3. Дмитрий Шунин – 4:21:16

50 км, женщины

1. Александра Бородинова – 4:32:43

2. Наталья Студенникова – 4:42:16

3. Наталья Мастеренко – 4:43:34

80 км, мужчины

1. Артем Надыров – 7:14:59

2. Егор Ручников – 7:16:04

3. Денис Володин – 7:21:41

80 км, женщины

1. Юлия Рыжанкова – 7:34:08

2. Мария Ручникова – 8:16:23

3. Наталия Аввакумова – 8:52:30

100 км, мужчины

1. Алексей Толстенко – 8:50:18

2. Константин Иванов – 9:02:13

3. Алексей Береснев – 9:22:25

100 км, женщины

1. Антонина Юшина – 9:39:19

Остальные женщины на дистанции 100 км еще не финишировали.

Всего в трейле приняли участие 4318 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте ATHLINKS.