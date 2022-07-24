Результаты Golden Ring Ultra-Trail 2022. Победители на 50 км – Головин и Бородинова, на 100 км – Толстенко и Юшина

С 22 по 24 июля во Владимире прошел один из крупнейших ультратрейлов России Golden Ring Ultra-Trail на дистанциях 5, 10, 20, 30, 50, 80 и 100 км.
Это единственный ультрамарафон России, входящий в Ассоциацию международных марафонов и пробегов AIMS. Все финишеры трейла на дистанциях T30, T50, T80 и T100 получили официальную оценку ITRA (международная ассоциация трейлраннинга). Трасса проходила в окрестностях города Суздаль мимо исторических и архитектурных памятников древней Руси.
Также в рамках мероприятия состоялся ночной старт с природными препятствиями HARD NIGHT 10K, а для самых маленьких атлетов были предусмотрены дистанции 1 и 3 км.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Александр Абрамов – 24:54
2. Алексей Быстров – 25:04
3. Влад Филипов – 25:30
5 км, женщины
1. Людмила Сапроненкова – 28:15
2. Снежана Юрова – 28:34
3. Евгения Леонова – 31:29
10 км, мужчины
1. Сергей Конякин – 41:22
2. Павел Соколов – 43:02
3. Андрей Кобзев – 43:24
10 км, женщины
1. Галина Полищук – 46:42
2. Алена Краснушкина – 47:24
3. Ксения Комиссарова – 49:18
10 км (Hard Night), мужчины
1. Владислав Филипов – 43:53
2. Александр Сидоров – 44:06
3. Велимир Назарычев – 44:34
10 км (Hard Night), женщины
1. Людмила Сапроненкова – 49:43
2. Марина Зайцева – 51:06
3. Евгения Леонова – 51:34
20 км, мужчины
1. Григорий Сабиров – 1:21:48
2. Евгений Шацкий – 1:22:08
3. Юрий Симонов – 1:25:12
20 км, женщины
1. Надежда Орлова – 1:34:37
2. Валентина Ермолаева – 1:36:17
3. Марина Зайцева – 1:37:33
30 км, мужчины
1. Андрей Сафронов – 2:26:30
2. Артем Цибак – 2:27:51
3. Алексей Именин – 2:34:56
30 км, женщины
1. Юлия Конякина – 2:44:12
2. Александра Войтова – 2:55:43
3. Наталья Сицинская – 3:04:12
50 км, мужчины
1. Антон Головин – 4:12:52
2. Алексей Бабушкин – 4:14:02
3. Дмитрий Шунин – 4:21:16
50 км, женщины
1. Александра Бородинова – 4:32:43
2. Наталья Студенникова – 4:42:16
3. Наталья Мастеренко – 4:43:34
80 км, мужчины
1. Артем Надыров – 7:14:59
2. Егор Ручников – 7:16:04
3. Денис Володин – 7:21:41
80 км, женщины
1. Юлия Рыжанкова – 7:34:08
2. Мария Ручникова – 8:16:23
3. Наталия Аввакумова – 8:52:30
100 км, мужчины
1. Алексей Толстенко – 8:50:18
2. Константин Иванов – 9:02:13
3. Алексей Береснев – 9:22:25
100 км, женщины
1. Антонина Юшина – 9:39:19
Остальные женщины на дистанции 100 км еще не финишировали.
Всего в трейле приняли участие 4318 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте ATHLINKS.
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