Во Франции прошла гонка Montee du Nid d’Aigle 2022. Победители обновили рекорды трассы

16 июля во Франции состоялся 35-й горный забег Montee du Nid d’Aigle у подножия Монблана, в котором новые рекорды установили Патрик Кипнего и Джойс Мутони Ньеру.

Забег проводится с 1986 года и в этом году стал частью Кубка мира по горному бегу Valsir Mountain Running.

Valsir Mountain Running World Cup проходит на протяжении 5 месяцев и включает в себя 12 «золотых» забегов в 6 странах и 9 локациях, 5 «серебряных» забегов в 5 разных странах (в зависимости от статуса забега участники получают разное количество квалификационных очков в общем зачете Кубка).

Гонки в рамках Кубка мира бывают разных типов и делятся на 3 категории: классическая горная, длинная горная, а также короткая с подъемом в гору.

Все соревнования Кубка мира проходят под эгидой World Athletics (WA). Забеги объединяет WMRA – Всемирная ассоциация горного бега, которая также организует чемпионаты Masters и U18. Также WMRA ведет мировой рейтинг по бегу в горах, систему очков, начисляемых спортсменам на основе результатов в определенных гонках.

Результаты победителей:

19,5 км, мужчины

1. Патрик Кипнего (Кения) – 1:38:54

2. Филимон Омбого Кириаго (Кения) – 1:45:03

3. Теодор Кляйн (Франция) – 1:46:28

19,5 км, женщины

1. Джойс Мутони Ньеру (Кения) – 2:00:31

2. Бландин л’Хирондель (Франция) – 2:02:44

3. Камилла Мальяно (Италия) – 2:06:19

Всего в гонке приняли участие 390 человек: 326 мужчин и 64 женщины.

Полные результаты здесь.