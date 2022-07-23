Результаты забега «Ночной трейл на Калиновке» 2022. Победители на 10 км – Коликов и Масальская

22 июля в Екатеринбурге состоялся второй этап Kalinov Cup 2022 на дистанциях 6 и 10 км.

Ночной забег – это новый этап Кубка трейлов на Калиновке. Ключевая особенность «Трейла на Калиновке» в этом году – это Кубок по итогам четырех стартов: «Весеннего», «Ночного», «Осеннего» и «Зимнего».

Дистанция забега составила 10 км с набором высоты 200 метров и проходила по дорогам и тропам через живописные места Калиновских разрезов (пруды на месте затопленных шахт, где в XIX веке добывали золото).

Результаты победителей:

10 км, мужчины

1. Игорь Коликов – 42:02.2

2. Александр Антонов – 42:30.2

3. Олег Кралин – 42:30.3

10 км, женщины

1. Марина Масальская – 55:57.9

2. Екатерина Чеклецова – 58:32.4

3. Валерия Гундарцова – 1:00:41.4

Всего в трейле приняли участие 115 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте myfinish.