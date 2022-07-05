Результаты фестиваля бега «Кудыкина Гора Trail» 2022. Победители на 10 км – Новиков и Найденова, 15 км – Лобызнов и Калинина

2-3 июля 2022 года на территории парка «Кудыкина гора» прошел третий фестиваль бега «Кудыкина Гора Trail» на дистанциях 5, 10, 15, 33 и 50 км. Примечательно, что дистанции трейла носят названия русских сказок: например, ультрамарафон на 50 км называется «Тугарин Змей», а детский забег – «Колобок». Спортивный фестиваль длился два дня и проходил в уникальном парке в Липецкой области. Это поистине сказочное место во всем Черноземье. Здесь неповторимый ландшафт и природа, пляж на берегу Дона, гостевые дома, средневековая крепость, уникальная конюшня и контактное сафари.
Результаты победителей:
5 км, женщины
1.Татьяна Воробьева – 23:58
2. Кристина Лаврентева – 24:35
3. Мария Кушнир – 25:16
5 км, мужчины
1. Николай Рябцев – 20:41
2. Дмитрий Асеев – 20:54
3. Богдан Дыбов – 21:25
10 км, женщины
1. Ольга Найденова – 49:17
2. Татьяна Александрова – 52:29
3. Антонина Фаустова – 54:10
10 км, мужчины
1. Юрий Новиков – 44:37
2. Илья Ходарин – 45:29
3. Олег Сотников – 45:35
15 км, женщины
1. Лилия Калинина – 1:14:01
2. Татьяна Огнерубова – 1:15:40
3. Алина Шуклина – 1:36:05
15 км, мужчины
1. Михаил Лобызнов – 1:03:44
2. Алексей Зиновьев – 1:07:25
3. Роман Эминов – 1:10:00
33 км, женщины
1. Александра Войтова – 3:07:09
2. Мария Замахаева – 3:17:09
3. Елена Берестюкова – 3:38:33
33 км, мужчины
1. Станислав Попов – 2:35:10
2. Сергей Грибановский – 2:42:27
3. Анатолий Калинин – 2:46:43
50 км, женщины
1. Татьяна Деньгина – 5:51:34
2. Дарья Белова – 6:11:04
3. Наталья Иванищева – 6:39:06
50 км, мужчины
1. Роман Фофонов – 4:50:06
2. Алексей Незнамов – 5:05:59
3. Павел Лиля – 5:14:04
Всего на дистанции 5 км участвовали 163 человека, на 10 км – 223, на 15 км – 174, на 30 км – 112 человек и на 50 км – 36. Результаты всех бегунов можно посмотреть на сайте AVATA RACE, а фотографии будут доступны позже в официальной группе трейла во «Вконтакте» по ссылке.
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