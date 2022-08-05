7 августа в Петербурге беговые клубы объединятся в коридор болельщиков, чтобы поддержать участников полумарафона «Северная столица». Читайте подробности и присоединяйтесь

7 августа в Санкт-Петербурге пройдет полумарафон «Северная столица», один из крупнейших забегов в городе, который проводит команда «Бегового сообщества». Забег пройдет на дистанциях 10 и 21,1 км с 8:30 до 12:00.

В этот раз беговое комьюнити Санкт-Петербурга объединится, чтобы поддержать бегунов. На специальной точке на Адмиралтейской набережной, 2 болельщики выстроятся вдоль трассы забега, образуя плотный коридор из людей, чтобы приветствовать участников за 400 метров до финиша.

В акции участвуют 20 беговых клубов из Санкт-Петербурга: «Сосновка», PROБЕГ Project, PIRANHA, MINT Running Club, I Love Supersport, TIME4RUN, RUNLABClub, Sputnik Run, клубы «5 верст» Елагин, Московский Парк Победы, Сосновка, Александрийские субботники и другие.

Как присоединиться всем клубом

Если ваш клуб хочет присоединиться к зоне поддержки, напишите в телеграм @ShelgornStas.

Как присоединиться остальным болельщикам

Достаточно прийти на место сбора (Адмиралтейская наб., 2, арка со стороны набережной) с 8:00. Забег начнется в 8:30, закончится в 12:10, если вы не можете остаться на все время, можно уйти раньше.

На точке поддержки можно танцевать, кричать и подбадривать бегунов, чтобы каждый участник забега чувствовал поддержку. Можно наряжаться, брать с собой погремушки, помпоны, плакаты и другую безопасную атрибутику, включать музыку в колонках, чтобы болельщики могли танцевать и получать удовольствие от происходящего. Можно приносить флаги и символику беговых клубов.

Нельзя выходить за ограждения на дистанцию, запрещается использовать пиротехнику, дымовые шашки и другие средства, которые могут навредить здоровью участников и окружающих. Также нельзя раздавать бегунам воду или еду или создавать помехи участникам забега.