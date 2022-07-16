Результаты пробега вокруг озера Хепоярви 2022. Победители – Лимонов и Захарова

16 июля состоялся пробег вокруг озера Хепоярви на дистанции 17,7 км. Организатором пробега выступила местная общественная спортивная организация «Центр физической культуры и спорта «БУРЕВЕСТНИК».

Пробег вокруг озера Хепоярви в Ленинградской области проводится с 1997 года. Призовой фонд привлекает звезд российской легкой атлетики: в 2021-м году в пробеге приняли участие Владимир Никитин, Николай Чавкин, Степан Киселев, Елена Коробкина, Елена Седова и другие сильнейшие спортсмены страны.

Результаты победителей:

17 км, мужчины

1. Егор Лимонов – 59:19,4

2. Александр Яремчук – 59:40,9

3. Дмитрий Наконечный – 59:45,2

17 км, женщины

1. Наталья Захарова – 1:07:16,8

2. Мария Сегалова – 1:08:08,0

3. Елизавета Ерохина – 1:08:11,0

Всего в забеге приняли участие 487 человек: 372 мужчины и 115 женщин. Результаты всех участников можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.