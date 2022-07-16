Результаты пробега вокруг озера Хепоярви 2022. Победители – Лимонов и Захарова

Теги любительский спорт Бег Александр Яремчук Забег Календарь стартов Егор Лимонов Здоровье

16 июля состоялся пробег вокруг озера Хепоярви на дистанции 17,7 км. Организатором пробега выступила местная общественная спортивная организация «Центр физической культуры и спорта «БУРЕВЕСТНИК». 

Пробег вокруг озера Хепоярви в Ленинградской области проводится с 1997 года. Призовой фонд привлекает звезд российской легкой атлетики: в 2021-м году в пробеге приняли участие Владимир Никитин, Николай Чавкин, Степан Киселев, Елена Коробкина, Елена Седова и другие сильнейшие спортсмены страны. 

Результаты победителей: 

17 км, мужчины

1. Егор Лимонов – 59:19,4

2. Александр Яремчук – 59:40,9

3. Дмитрий Наконечный – 59:45,2

17 км, женщины

1. Наталья Захарова – 1:07:16,8

2. Мария Сегалова – 1:08:08,0

3. Елизавета Ерохина – 1:08:11,0

Всего в забеге приняли участие 487 человек: 372 мужчины и 115 женщин. Результаты всех участников можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.

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