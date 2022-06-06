Результаты SPORT-MARAFON FEST 2022

В арт-парке «Никола Ленивец» 3-5 июня прошел outdoor-фестиваль, объединивший велоспорт, трейловый бег, ориентирование и туризм. На территории парка прошли забеги и велозаезды по пересеченной местности, занятия на скалодроме, мастер-классы и экскурсии, а также музыкальные концерты.

Всего состоялось 17 спортивных соревнований, их результаты можно найти здесь, а ниже публикуем результаты победителей ключевых событий фестиваля.

Трейл, 10 км, мужчины

1. Алексей Быстров – 0:34:31

2. Михаил Егоров – 0:35:50 3. Вадим Толстопятов – 0:36:53

Трейл, 10 км, женщины

1. Марина Зайцева – 0:39:44 2. Ксения Комиссарова – 0:39:47 3. Нина Ромашова – 0:40:48

Трейл, 17 км, мужчины

1. Григорий Соколов – 0:58:10 2. Сергей Конякин – 0:58:20 3. Григорий Сабиров – 1:04:44

Трейл, 17 км, женщины

1. Юлия Конякина – 1:06:33 2. Анастасия Чистякова – 1:08:23 3. Екатерина Савкина – 1:09:12

Трейл, 32 км, мужчины

1. Дмитрий Брегеда – 2:17:05 2. Магомед Алигаджиев – 2:17:54 3. Константин Лобов – 2:22:54

Трейл, 32 км, женщины

1. Юлия Рыжанкова – 2:34:53 2. Мария Лихачева – 2:52:34 3. Ирина Колесникова – 2:58:47

Трейл, 47 км, мужчины

1. Николай Яналов – 3:25:28 2. Алексей Макалюкин – 3:27:40 3. Илья Беляков – 3:36:23

Трейл, 47 км, женщины

1. Екатерина Жукова – 4:26:47 2. Вера Мартынова-Боброва – 4:35:41 3. Светлана Жирнова – 4:40:41

Трейл, 60 км, мужчины

1. Иван Моторин – 4:15:21 2. Александр Славуцкий – 4:35:25 3. Денис Володин – 4:36:46

Трейл, 60 км, женщины

1. Мария Ворожейкина – 5:03:53 2. Инна Супонева – 5:39:00 3. Анна Литвиненко – 5:54:13

Трейл, 100 км, мужчины

1. Виктор Цветков – 8:27:37 2. Сергей Смолев – 8:55:28

3. Иван Столыпин – 9:08:48

Трейл, 100 км, женщины

1. Марина Постолатий – 10:34:30 2. Мария Мальцева – 10:46:49 3. Екатерина Нечаева – 11:24:56

Велогонка гревел, 38 км, мужчины

1. Александр Сафонов – 1:56:58 2. Андрей Кучинский – 2:00:07 3. Сергей Бакастов – 2:01:15

Велогонка гревел, 38 км, женщины

1. Кристина Вакка – 2:28:33 2. Анастасия Кузова – 2:36:52 3. Дарья Харькова – 2:37:53

Велогонка МТБ, 38 км, мужчины

1. Павел Гаврилов – 1:40:57 2. Никита Козлов – 1:41:47 3. Вячеслав Логинов – 1:46:33

Велогонка МТБ, 38 км, женщины

1. Дарья Козлова – 2:00:29 2. Марина Сунцова – 2:16:55 3. Елена Шупаева – 2:17:44