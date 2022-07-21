В этом году не состоится трейл Crimea X Run 2022

Многодневный трейл должен был проходить с 11 по 16 октября. Одной из причин отмены мероприятия организаторы назвали недобор участников из-за транспортной доступности.

Ежегодный трейл в Крыму от команды RUN X RUN включает в себя соревнования в пяти форматах. Пятидневные соревнования Stage5 (194 км с набором высоты 10 000 м+), двухдневные соревнования Run2 (71 км, 4 000 м+) и однодневные соревнования Day1 (38 км), Trail (27 км) и Sprint (9 км). Маршрут трейла проходит через Бахчисарай, Мангуп, Форос, Симеиз, Ялту.

Организаторы гонок уже решают, как будут возвращать стартовые взносы, и обещают решить вопрос до 1 августа. Информацию об этом пришлют зарегистрированным участникам на почту, но организаторы также рекомендуют следить за сообщениями в их социальных сетях.