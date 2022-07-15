Прошла самая сложная гонка в мире Badwater 135. Победители – Исикава и Полсон

Самая сложная и экстремальная гонка в мире прошла в Америке 11-13 июля. Участники без остановок преодолели 217 км (135 миль, вынесенных в название забега) от Долины Смерти до горы Уитни, Калифорния.

Забег берет начало в бассейне Бэдуотер, Долина Смерти – точка старта расположена на 85 метров ниже уровня моря, это самая нижняя точка в Северной Америке. А финиш располагается на высоте 2530 м, что является началом пути к вершине горы Уитни.

Маршрут Badwater 135 охватывает три горных хребта общей протяженностью 4450 м. А вертикальные подъемы и спуски совокупно насчитывают около 2000 м.

Победителем у мужчин стал японец Йошихико Исикава. Он преодолел 217-километровую дистанцию за 23 часа 8 минут 20 секунд. Это на полтора часа хуже рекорда трассы, который он сам и установил в 2019 году.

Среди женщин первой стала Эшли Полсон. Американке понадобилось чуть больше суток, чтобы преодолеть дистанцию. А ее время в 24:09:34 оказалось новым рекордом трассы.

Результаты победителей:

Мужчины

1. Йошихико Исикава – 23:08:20

2. Иван Пеналба Лопес – 24:02:57

3. Харви Льюис – 27:16:35

Женщины

1. Эшли Полсон – 24:09:34

2. Джорджия Джо Манта – 28:45:32

3. Пэм Смит – 30:11:10

Результаты всех участников гонки Badwater 135 можно посмотреть здесь.