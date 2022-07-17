Результаты забега «Ночная Тула» 2022. Победители на 5 км – Самошин и Войтова, на 10 км – Именин и Якоби

16 июля состоялся забег «Ночная Тула» 2022 на дистанциях 5 и 10 км. Забег провели организаторы Тульского марафона.
Старт и финиш забега «Ночная Тула» располагался в историческом центре города рядом с Тульским кремлем, а трасса проходила по живописному освещенному историческому центру города. Вечернее время старта и небольшая дистанция позволяли устроить беговой уикенд и совместить забег с экскурсией по древнему городу.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Илья Самошин – 15:29
2. Дмитрий Игнатов – 15:58
3. Владимир Индус – 16:01
5 км, женщины
1. Александра Войтова – 17:37
2. Ирина Леонова – 18:07
3. Анастасия Мишина – 18:26
10 км, мужчины
1. Александр Именин – 30:25
2. Сергей Суббочев – 31:36
3. Александр Матвеев – 32:52
10 км, женщины
1. Анастасия Якоби – 35:36
2. Надежда Орлова – 35:57
3. Гузаль Шукурова – 39:31
Всего в забеге приняли участие 927 человек. На дистанцию 5 км вышли 465 человек, на 10 км – 462 человека. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте Тульского марафона.
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