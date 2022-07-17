Результаты забега «Ночная Тула» 2022. Победители на 5 км – Самошин и Войтова, на 10 км – Именин и Якоби

16 июля состоялся забег «Ночная Тула» 2022 на дистанциях 5 и 10 км. Забег провели организаторы Тульского марафона.

Старт и финиш забега «Ночная Тула» располагался в историческом центре города рядом с Тульским кремлем, а трасса проходила по живописному освещенному историческому центру города. Вечернее время старта и небольшая дистанция позволяли устроить беговой уикенд и совместить забег с экскурсией по древнему городу.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Илья Самошин – 15:29

2. Дмитрий Игнатов – 15:58

3. Владимир Индус – 16:01

5 км, женщины

1. Александра Войтова – 17:37

2. Ирина Леонова – 18:07

3. Анастасия Мишина – 18:26

10 км, мужчины

1. Александр Именин – 30:25

2. Сергей Суббочев – 31:36

3. Александр Матвеев – 32:52

10 км, женщины

1. Анастасия Якоби – 35:36

2. Надежда Орлова – 35:57

3. Гузаль Шукурова – 39:31

Всего в забеге приняли участие 927 человек. На дистанцию 5 км вышли 465 человек, на 10 км – 462 человека. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте Тульского марафона.