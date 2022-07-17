Результаты забега «Ночная Казань» 2022. Победители на 5 км – Семенов и Макарова, на 10 км – Кашапов и Дворянская

16 июля прошел забег «Ночная Казань» 2022 на дистанциях 5 и 10 км.

Забег «Ночная Казань» от организаторов спортивных событий Timerman традиционно проходит в разгар лета. Маршрут пролегает мимо знаковых достопримечательностей столицы Татарстана, захватывая подсвеченную Кремлевскую набережную. А бегуны в карнавальных костюмах участвуют в конкурсе на самый оригинальный образ.

Справиться с дистанциями и уложиться в планируемое финишное время участникам помогали пейсмейкеры – опытные атлеты, которые пробежали дистанцию с заданным темпом. Среди них – Рустем Сафиуллин, Максим Чалов, Владимир Волошин и другие.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Сергей Семенов – 15:56

2. Вячеслав Абрамов – 16:18

3. Ильдар Гиматов – 16:33

5 км, женщины

1. Наталья Макарова – 18:18

2. Юлия Еговкина – 19:56

3. Владислава Иванова – 20:12

10 км, мужчины

1. Ренат Кашапов – 31:16

2. Кирилл Дятлов – 31:48

3. Михаил Кулешов – 33:07

10 км, женщины

1. Анна Дворянская – 38:58

2. Сирена Кабирова – 39:11

3. Юлия Ахтямова – 39:31

Всего в забеге приняли участие 1960 человек. На дистанцию 5 км вышли 796 человек, на 10 км – 1164 человека. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте Timerman.