Результаты летнего Ржевского трейла 2022. Победители на 7 км – Куликов и Венская, на 21 км – Миронов и Резник

9 июля в Санкт-Петербурге на территории Ржевского лесопарка прошел летний Ржевский трейл на дистанциях 7, 14 и 21 км. Результаты победителей:

7 км, мужчины

1. Евгений Куликов – 26:14

2. Григорий Матвеев – 28:49

3. Дмитрий Дроздов – 28:50

7 км, женщины

1. Анастасия Венская – 36:24

2. Татьяна Громакова – 37:20

3. Олеся Игнатенкова – 37:26

14 км, мужчины

1. Антон Бабанин – 56:54

2. Леонид Тихонов – 57:49

3. Александр Тамм – 59:54

14 км, женщины

1. Ксения Тарасова – 1:06:11

2. Инна Муртазина – 1:06:36

3. Анна Говорухина – 1:08:06

21 км, мужчины

1. Валентин Миронов – 1:24:59

2. Вадим Абдрахманов – 1:35:24

3. Роман Лаврик – 1:39:51

21 км, женщины

1. Екатерина Резник – 1:44:49

2. Наталья Запорожец – 1:57:02

3. Евгения Маслова – 1:59:15

Всего в трейле приняло участие 103 человека. Результаты всех участников можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.