Результаты летнего Ржевского трейла 2022. Победители на 7 км – Куликов и Венская, на 21 км – Миронов и Резник

9 июля в Санкт-Петербурге на территории Ржевского лесопарка прошел летний Ржевский трейл на дистанциях 7, 14 и 21 км. Результаты победителей:
7 км, мужчины
1. Евгений Куликов – 26:14
2. Григорий Матвеев – 28:49
3. Дмитрий Дроздов – 28:50
7 км, женщины
1. Анастасия Венская – 36:24
2. Татьяна Громакова – 37:20
3. Олеся Игнатенкова – 37:26
14 км, мужчины
1. Антон Бабанин – 56:54
2. Леонид Тихонов – 57:49
3. Александр Тамм – 59:54
14 км, женщины
1. Ксения Тарасова – 1:06:11
2. Инна Муртазина – 1:06:36
3. Анна Говорухина – 1:08:06
21 км, мужчины
1. Валентин Миронов – 1:24:59
2. Вадим Абдрахманов – 1:35:24
3. Роман Лаврик – 1:39:51
21 км, женщины
1. Екатерина Резник – 1:44:49
2. Наталья Запорожец – 1:57:02
3. Евгения Маслова – 1:59:15
Всего в трейле приняло участие 103 человека. Результаты всех участников можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.
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