Результаты Балтийского трейла «Белые ночи». Победитель дистанции 10 км – лыжник Александр Легков

25 июня, в одну из самых коротких ночей лета, в Сестрорецке (Санкт-Петербург) прошел трейл по берегу Финского залива. Участники встретили закат и восход и насладились морскими пейзажами во время забега на дистанциях 5, 10 и 21 км и забега в пижамах на 1 км. Результаты всех участников можно найти на сайте RussiaRunning, фотографии – в группе организаторов забега.

В забеге также принял участие российский лыжник Александр Легков – олимпийский чемпион в марафоне (50 км), участник Олимпийских игр в Турине и Ванкувере и призер Олимпиады-2014. На забеге Легков занял первое место на дистанции 10 км.

5 км, мужчины

1. Владимир Пономарев – 15:53

2. Артур Бурцев – 16:04

3. Кирилл Покшиванов – 16:40

5 км, женщины

1. Наталья Соколова – 20:06 2. Алиса Кубышкина – 20:17

3. Анна Магдей – 21:10

10 км, мужчины

1. Александр Легков – 35:56

2. Владимир Магильный – 36:32 3. Станислав Ледников-Столяров – 37:07

10 км, женщины

1. Вера Стаценко – 41:56

2. Ольга Воробьева – 42:34

3. Дарья Анисимова – 43:18

21 км, мужчины

1. Денис Ермаков – 01:19:55

2. Даниил Елизаров – 01:21:21

3. Александр Науменко – 01:21:41

21 км, женщины

1. Мария Койнова – 01:42:35

2. Арина Николаева – 01:45:37 3. Елена Кузьменко – 01:47:01