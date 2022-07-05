Результаты ЛУКА ULTRA TRAIL 2022. Победители на 10 км – Кулешов и Седнева, на 50 км – Шубин и Уколова

2 и 3 июля команда VolgaMan совместно с Министерством спорта Самарской области, администрацией города Жигулевск и национальным парком «Самарская Лука» провела летний ЛУКА ULTRA TRAIL в Жигулевских горах на дистанциях 5, 10, 15, 30, 50, 80 и 100 км. Мероприятие состоялось во второй раз, так как последние два года ЛУКА ULTRA TRAIL был перенесен в связи с пандемией. В этом году в забеге участвовало 395 человек: 241 мужчина и 154 женщины.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Артем Тихонов – 24:20

2. Александр Козлов – 27:37

3. Атлет с номером 1160 – 28:06

5 км, женщины

1. Александра Аверкова – 32:45

2. Мария Ольшанская – 33:01

3. Мария Ксенофонтова – 33:04

5 км ночной забег, мужчины

1. Евгений Телин – 34:41

2. Иван Солодов – 34:43

3. Евгений Герасимов – 35:15

5 км ночной забег, женщины

1. Ангелина Цветкова – 41:54

2. Александра Ширинова – 47:59

3. Инна Малько – 47:59

10 км, мужчины

1. Иван Кулешов – 51:55

2. Александр Логинов – 56:07

3. Алексей Иванов – 1:00:13

10 км, женщины

1. Анна Седнева – 54:38

2. Марина Кожевникова – 58:16

3. Анна Мухатаева – 1:00:08

15 км, мужчины

1. Сергей Глушков – 1:09:49

2. Алексей Блинов – 1:14:47

3. Иван Вырин – 1:15:11

15 км, женщины

1. Светлана Демина – 1:13:11

2. Юлия Белова – 1:21:12

3. Наталья Чечуй – 1:22:01

30 км, мужчины

1. Юрий Галкин – 2:09:46

2. Виктор Самойлов – 2:14:48

3. Сергей Гаврич – 2:17:03

30 км, женщины

1. Гульчечек Борознова – 2:49:12

2. Наталья Сиплатова – 2:52:28

3. Аля Бузенкова – 3:02:26

50 км, мужчины

1. Денис Шубин – 4:57:09

2. Александр Сытник – 5:03:47

3. Евгений Мосин – 5:05:10

50 км, женщины

1. Ольга Уколова – 5:00:49

2. Мария Густова – 5:32:30

3. Валентина Жеребцова – 6:15:13

80 км, мужчины

1. Александр Липовский – 10:50:50

2. Денис Долженко – 10:50:56

3. Алексей Бахчев – 11:32:05

100 км, мужчины

1. Александр Ковалев – 10:14:42

2. Виктор Будяну – 10:29:10

3. Валентин Максимов – 10:59:00

Всего в забеге участвовало 395 человек: 241 мужчина и 154 женщины. Результаты всех бегунов можно посмотреть на сайте RussiaRunning, а фотографии – на странице забега на mysport.photo.