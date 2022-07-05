Результаты ЛУКА ULTRA TRAIL 2022. Победители на 10 км – Кулешов и Седнева, на 50 км – Шубин и Уколова

2 и 3 июля команда VolgaMan совместно с Министерством спорта Самарской области, администрацией города Жигулевск и национальным парком «Самарская Лука» провела летний ЛУКА ULTRA TRAIL в Жигулевских горах на дистанциях 5, 10, 15, 30, 50, 80 и 100 км. Мероприятие состоялось во второй раз, так как последние два года ЛУКА ULTRA TRAIL был перенесен в связи с пандемией. В этом году в забеге участвовало 395 человек: 241 мужчина и 154 женщины.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Артем Тихонов – 24:20
2. Александр Козлов – 27:37
3. Атлет с номером 1160 – 28:06
5 км, женщины
1. Александра Аверкова – 32:45
2. Мария Ольшанская – 33:01
3. Мария Ксенофонтова – 33:04
5 км ночной забег, мужчины
1. Евгений Телин – 34:41
2. Иван Солодов – 34:43
3. Евгений Герасимов – 35:15
5 км ночной забег, женщины
1. Ангелина Цветкова – 41:54
2. Александра Ширинова – 47:59
3. Инна Малько – 47:59
10 км, мужчины
1. Иван Кулешов – 51:55
2. Александр Логинов – 56:07
3. Алексей Иванов – 1:00:13
10 км, женщины
1. Анна Седнева – 54:38
2. Марина Кожевникова – 58:16
3. Анна Мухатаева – 1:00:08
15 км, мужчины
1. Сергей Глушков – 1:09:49
2. Алексей Блинов – 1:14:47
3. Иван Вырин – 1:15:11
15 км, женщины
1. Светлана Демина – 1:13:11
2. Юлия Белова – 1:21:12
3. Наталья Чечуй – 1:22:01
30 км, мужчины
1. Юрий Галкин – 2:09:46
2. Виктор Самойлов – 2:14:48
3. Сергей Гаврич – 2:17:03
30 км, женщины
1. Гульчечек Борознова – 2:49:12
2. Наталья Сиплатова – 2:52:28
3. Аля Бузенкова – 3:02:26
50 км, мужчины
1. Денис Шубин – 4:57:09
2. Александр Сытник – 5:03:47
3. Евгений Мосин – 5:05:10
50 км, женщины
1. Ольга Уколова – 5:00:49
2. Мария Густова – 5:32:30
3. Валентина Жеребцова – 6:15:13
80 км, мужчины
1. Александр Липовский – 10:50:50
2. Денис Долженко – 10:50:56
3. Алексей Бахчев – 11:32:05
100 км, мужчины
1. Александр Ковалев – 10:14:42
2. Виктор Будяну – 10:29:10
3. Валентин Максимов – 10:59:00
Всего в забеге участвовало 395 человек: 241 мужчина и 154 женщины. Результаты всех бегунов можно посмотреть на сайте RussiaRunning, а фотографии – на странице забега на mysport.photo.
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