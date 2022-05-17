Результаты Царскосельского марафона 2022

15 мая в Пушкине Царскосельский марафон, в котором приняли участие 2176 человек. Забег прошел на дистанциях 3 км, 11 км, 21,1 км (полумарафон) и 42,2 км (марафон). Также в рамках забега прошел чемпионат Санкт-Петербурга по полумарафону, принять участие в котором могли все желающие, имеющие подтвержденный результат не ниже первого спортивного разряда. Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию с забега, прочитать которую можно здесь.

Результаты всех участников можно найти на сайте RussiaRunning. Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Михаил Игушкин – 09:01

2. Сергей Поляков – 09:53

3. Роман Петряков – 09:58

3 км, женщины

1. Дарья Анисимова – 10:58

2. Алиса Кубышкина – 11:25

3. Алина Ященко – 11:56

11 км, мужчины

1. Александр Павленин – 34:15

2. Денис Васильев – 35:39

3. Алексей Макаров – 36:42

11 км, женщины

1. Александра Бородинова – 38:59

2. Наталья Хохлова – 41:43

3. Марина Беленова – 43:36

21,1 км, мужчины

1. Станислав Агельяров – 01:03:59

2. Иван Резник – 01:07:09

3. Александр Скворцов – 01:09:08

21,1 км, женщины

1. Алина Песчанская – 01:22:42

2. Дарья Солнцева – 01:23:00

3. Анастасия Захарова – 01:24:56

Чемпионат Санкт-Петербурга по полумарафону (21,1 км), мужчины:

1. Сергей Колесов – 01:09:33

2. Константин Вершинин – 01:12:08

3. Алексей Гришин – 01:12:21

Чемпионат Санкт-Петербурга по полумарафону (21,1 км), женщины:

1. Анна Петрова – 01:13:29

2. Елена Зонова – 01:16:35

3. Оксана Михайлова – 01:20:18

42,2 км, мужчины:

1. Максим Хлызов – 02:29:35

2. Николай Маурин – 02:32:16

3. Роман Торчинов – 02:33:24

42,2 км, женщины:

1. Вера Маркарова – 02:46:23

2. Валентина Козлова – 02:53:20

3. Марина Вилямовская – 03:04:55

Читать текстовую онлайн-трансляцию с Царскосельского марафона