Результаты Царскосельского марафона 2022

15 мая в Пушкине Царскосельский марафон, в котором приняли участие 2176 человек. Забег прошел на дистанциях 3 км, 11 км, 21,1 км (полумарафон) и 42,2 км (марафон). Также в рамках забега прошел чемпионат Санкт-Петербурга по полумарафону, принять участие в котором могли все желающие, имеющие подтвержденный результат не ниже первого спортивного разряда. Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию с забега, прочитать которую можно здесь.
Результаты всех участников можно найти на сайте RussiaRunning. Результаты победителей:
3 км, мужчины
1. Михаил Игушкин – 09:01
2. Сергей Поляков – 09:53
3. Роман Петряков – 09:58
3 км, женщины
1. Дарья Анисимова – 10:58
2. Алиса Кубышкина – 11:25
3. Алина Ященко – 11:56
11 км, мужчины
1. Александр Павленин – 34:15
2. Денис Васильев – 35:39
3. Алексей Макаров – 36:42
11 км, женщины
1. Александра Бородинова – 38:59
2. Наталья Хохлова – 41:43
3. Марина Беленова – 43:36
21,1 км, мужчины
1. Станислав Агельяров – 01:03:59
2. Иван Резник – 01:07:09
3. Александр Скворцов – 01:09:08
21,1 км, женщины
1. Алина Песчанская – 01:22:42
2. Дарья Солнцева – 01:23:00
3. Анастасия Захарова – 01:24:56
Чемпионат Санкт-Петербурга по полумарафону (21,1 км), мужчины:
1. Сергей Колесов – 01:09:33
2. Константин Вершинин – 01:12:08
3. Алексей Гришин – 01:12:21
Чемпионат Санкт-Петербурга по полумарафону (21,1 км), женщины:
1. Анна Петрова – 01:13:29
2. Елена Зонова – 01:16:35
3. Оксана Михайлова – 01:20:18
42,2 км, мужчины:
1. Максим Хлызов – 02:29:35
2. Николай Маурин – 02:32:16
3. Роман Торчинов – 02:33:24
42,2 км, женщины:
1. Вера Маркарова – 02:46:23
2. Валентина Козлова – 02:53:20
3. Марина Вилямовская – 03:04:55
Читать текстовую онлайн-трансляцию с Царскосельского марафона
Комментарии