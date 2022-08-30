Вяхирева о переходе в норвежский клуб: «Большая часть гандбольной семьи в России меня поддержала. С Трефиловым не общалась»

Олимпийская чемпионка Рио-2016 по гандболу Анна Вяхирева объяснила причины перехода в норвежский клуб «Виперс Кристиансанд».

С 2016 по 2022 год Вяхирева выступала за «Ростов-Дон».

– Как складываются ваши отношения с Трефиловым (который критиковал Вяхиреву за переезд в Норвегию – Sports.ru)?

– Как бы тут ответить... Отношений нет.

– Что вы имеете в виду?

– Я не общаюсь с Трефиловым. Но это меня не беспокоит.

Шишкарев? Да, он меня поддержал. То же самое сделали родственники, близкие друзья и большая часть гандбольной семьи в России.

Меня очень хорошо приняли в Норвегии. Люди оказались гостеприимны, это касается и всех девушек в команде, – сказала Вяхирева в интервью норвежскому изданию VG.

– Катрин Лунде (которая выступала с Вяхиревой за «Ростов-Дон», а сейчас играет с ней и в норвежском клубе – Sports.ru) уговорила тебя перейти в «Виперс»?

– Катрин меня не подговаривала, но до моего перехода мы пообщались, да.

– Почему вы решили переехать в Норвегию?

– Для меня важнее всего был гандбол. Мне нравится страна, мне нравится, как играет «Виперс». А еще Норвегия – одна из столиц женского гандбола. И мне захотелось попробовать что-нибудь новое.

– Наверняка вы могли бы заработать больше где-нибудь еще?

– Да. Но я определенно пришла сюда не за деньгами, – отметила российская гандболистка.

Трефилов о переходе Вяхиревой в норвежский клуб: «Негативно к этому отношусь. Чуть дерево тряхнули – посыпались все червивые яблочки»

«Человек-ребенок счастлив»: Эмоции Анны Вяхиревой от первого возвращения на площадку после Токио-2020