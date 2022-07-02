Трефилов о переходах Вяхиревой и Дмитриевой: «Хреново им дома, ну пусть едут туда. Я остаюсь при своем мнении, но предателями я их не назвал бы»

Заслуженный тренер России Евгений Трефилов высказался о переходе российских гандболисток Анны Вяхиревой и Дарьи Дмитриевой в европейские клубы.
Вяхирева заключила годичный контракт с норвежским «Виперс Кристиансанд», Дмитриева – со словенским «Кримом».
«Люди очень не вовремя ушли, у нас в гандболе сейчас тяжелое положение. Решили заработать деньги. Ну и пусть зарабатывают.
Чем они отличаются от других ребят, которые уехали в Израиль? Хреново им дома, ну пусть едут туда.
Мы теряем самых лучших. У ЦСКА уже ушли пять лучших игроков, «Ростов» опускается на несколько порядков ниже, потому что Вяхирева сейчас уезжает и неизвестно, кто там вообще останется. Вот и результат нашей работы.
Я остаюсь при своем мнении, но предателями я их не назвал бы. У нас всего два спонсора – Саввиди и Шишкарев. С уходом ведущих игроков финансирование немного поменяется», – сказал Трефилов.
Трефилов о Вяхиревой и Дмитриевой: «Захотелось поиграть в Европе – играйте. Но помирать вы все равно приедете сюда, в эту Пырловку. Там вы никому не нужны»
Трефилов о переходе Вяхиревой в норвежский клуб: «Негативно к этому отношусь. Чуть дерево тряхнули – посыпались все червивые яблочки»