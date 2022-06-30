Шишкарев о переходе Вяхиревой: «Не дать ей возможность в самом ярком спортивном возрасте проявить себя на международной арене было бы непростительно»

Глава Федерации гандбола России (ФГР) прокомментировал переход из клуба «Ростов-Дон» в норвежский «Виперс Кристиансанд».

«С уходом такой яркой, бесподобной, неповторимой фигуры российский чемпионат, конечно, потеряет в зрелищности, все-таки это самый ценных игрок двух Олимпиад, образец профессионализма, правильного отношения к делу. станет слабее, хотя я уверен, что этот клуб способен находить и растить новые таланты.

С другой стороны, не дать Вяхиревой возможность в самом зрелом, ярком спортивном возрасте проявить себя на международной арене, закрепить за собой статус лучшей гандболистки мира было бы непростительно и нечестно по отношению к Ане. Ведь она сама всегда была благородна, искренне и последовательно предана российскому гандболу.

Своим трудом Вяхирева заслужила право выбора, она этот выбор сделала, и мы его уважаем.

К сожалению, в последнее время именно норвежские спортивные функционеры позволяют себе некорректные высказывания в адрес России. Видимо, хотят воспользоваться непростой политической обстановкой и таким неэтичным способом отыграться за свои прошлые поражения на площадке.

Однако я уверен, что среди профессиональных спортсменов и тренеров подобных настроений нет, и Вяхирева станет послом дружбы, послом российского гандбола.

Желаю Ане сиять на международной арене и выиграть все турниры, в которых она будет участвовать, включая, конечно, Лигу чемпионов.

Мы все будем за нее болеть, переживать и радоваться, ну и не стоит забывать, что Вяхирева остается лидером сборной России, так что мы увидим ее на сборах и турнирах, которые будет организовывать , – сказал Шишкарев.