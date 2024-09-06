Умер олимпийский чемпион 1976 года по гандболу Александр Резанов
Умер олимпийский чемпион 1976 года по гандболу Александр Резанов
Победитель Олимпиады-1976 в составе сборной СССР по гандболу Александр Резанов умер на 76-м году жизни.
Об этом сообщил экс-игрок и бывший тренер сборной СССР Владимир Максимов.
«Он (Резанов) лежал на обследовании в клинике в Запорожье. Медики проверили весь организм, и у него все вроде бы было в норме. Сашу выписали домой, он пришел на кухню налить себе чаю и упал после инсульта. А когда приехала машина скорой помощи, он уже умер.
Я знал Сашу много лет, это был очень хороший и порядочный человек, с которым всегда было приятно общаться», – рассказал Максимов.
Резанов также становился серебряным призером чемпионата мира 1978 года. Во время тренерской карьеры он руководил командой ЗТР, также возглавлял женскую сборную Турции и «Бешикташ».
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости