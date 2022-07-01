Трефилов о Вяхиревой и Дмитриевой: «Захотелось поиграть в Европе – играйте. Но помирать вы все равно приедете сюда, в эту Пырловку. Там вы никому не нужны»

негативно отреагировал на переход российских гандболисток и в европейские клубы.

Вяхирева заключила годичный контракт с норвежским «Виперс Кристиансанд», Дмитриева – со словенским «Кримом».

«Уже слышал критику на свое мнение, но я свою походку не меняю. У нас тяжелейшее положение сейчас, мы полностью закрытые. И в связи с их уходом уровень нашего гандбола понизится катастрофически, это тяжелейший удар для нашего вида спорта.

Как же они это не понимают? Мы уже прожили 90-е годы, и их итоги для нашего спорта всем известны. Я им могу ответить одно: да, «Це – Европа». Видимо, захотелось поиграть в Европе.

Да, хорошо, играйте. Но запомните: помирать вы все равно приедете сюда, в эту Пырловку, там вы никому не нужны. Нужно человеком оставаться.

Пусть девчонки как хотят, так и думают, пусть называют дураком. Но не будь таких «дураков-тренеров», как Тарасов или Тихонов, никогда бы не было таких спортсменов, как Фетисов, Макаров, никого.

Не было бы Карполя, не было бы той великой команды-чемпиона. И вообще ни одного бы не было спортсмена, если бы над ним не было «тренера-дурака», который бы притащил, воспитал, дал.

А потом тренер получает по зубам и вот такую «обратку»: плюнула, поднялась и ушла. Мое право говорить правду», – сказал экс-тренер сборной России.

Трефилов о переходе Вяхиревой в норвежский клуб: «Негативно к этому отношусь. Чуть дерево тряхнули – посыпались все червивые яблочки»