«Старт» покажет матчи женского чемпионата мира по гандболу-2025.

С 6 декабря «Старт» покажет матчи женского чемпионата мира по гандболу-2025, который проходит в Нидерландах.

«Сезон главных турниров планеты на «Старте» продолжается! С 6 декабря мы начинаем прямые трансляции матчей женского чемпионата мира по гандболу.

Покажем развязку группового этапа и все встречи плей-офф!», – говорится в релизе «Старта».

Чемпионат мира стартовал 26 ноября, финал – 14 декабря.