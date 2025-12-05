Сергей Шишкарев: «Убежден, что совместно с руководством IHF мы добьемся возвращения российских гандболистов на международную арену»

Сергей Шишкарев: убежден, что мы добьемся возвращения российских гандболистов.

Председатель Высшего совета Федерации гандбола России (ФГР ) Сергей Шишкарев уверен, что российские и белорусские сборные и клубы скоро вернутся на международную арену.

Ранее глава Международной федерации гандбола (IHF) Хассан Мустафа сообщил, что это может произойти в 2026 году.

«Я уже не раз говорил, что наша федерация активно работает над вопросом допуска российских сборных и клубов к официальным международным турнирам. Это приоритетная задача на данный момент.

Также подчеркну, что мы идем к ее решению фактически единой командой с белорусскими коллегами. И убежден, что совместно с руководством Международной федерации гандбола (IHF ) добьемся возвращения российских и белорусских гандболистов и гандболисток на международную арену.

Во многом определяющим местом для этого может стать очередной конгресс Международной федерации гандбола, который пройдет 19-21 декабря в Египте.

Мы стратегически строили свою работу таким образом, чтобы сборные в любой момент были готовыми к этой ситуации. Привлекали в национальные команды молодых спортсменов, ведь многие опытные игроки уже завершили профессиональные карьеры или же сделают это в ближайшее время.

В России и за ее пределами хорошо помнят золотые и серебряные медали женской сборной в Рио-де-Жанейро и Токио, поэтому на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе нашим девушкам необходимо вернуться на пьедестал!

Именно такая задача будет стоять перед игроками и тренерами. А мужская сборная прежде всего должна будет побороться за право выступить на Олимпиаде 2028 года», – сказал Шишкарев.