В Астрахани избили главного тренера гандбольного «Динамо» Заикина. Возбуждено уголовное дело

В Астрахани избили тренера гандбольного «Динамо», возбуждено уголовное дело.

Главный тренер астраханского гандбольного клуба «Динамо» Георгий Заикин был избит в результате дорожного конфликта, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел вечером в Астрахани, когда Заикин возвращался с тренировки. Тренер рассказал, что конфликт начался после того, как его подрезал водитель BMW во время обгона.

Позже министр физической культуры и спорта Астраханской области Нина Ивашкина сообщила «Матч ТВ», что Заикин находится в больнице, ему диагностировали закрытую черепно‑мозговую травму.

Региональное отделение УМВД возбудило уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Заикину 49 лет, он возглавляет «Динамо» с 2024-го. Специалист также руководил «Астраханочкой» и женской сборной Казахстана по гандболу, работал в московском ЦСКА и краснодарском СКИФе.