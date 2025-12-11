Анна Вяхирева продолжит карьеру в датском «Оденсе»
Гандболистка Анна Вяхирева продолжит карьеру в датском «Оденсе».
Российская гандболистка Анна Вяхирева перейдет из французского «Бреста» в датский «Оденсе».
Контракт 30-летней спортсменки с новым клубом рассчитан на два года.
«Я невероятно взволнована этим следующим шагом в карьере и с нетерпением жду двух сезонов в «Оденсе». У команды фантастический потенциал, и я одновременно мотивирована и рада быть частью этого проекта с лета 2026 года. У клуба большие цели и амбиции!» – сказала Вяхирева.
В составе сборной России Вяхирева брала золото (2016) и серебро (2021) на Олимпийских играх, а также бронзу на чемпионате мира (2019).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
