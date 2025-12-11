0

Анна Вяхирева продолжит карьеру в датском «Оденсе»

Гандболистка Анна Вяхирева продолжит карьеру в датском «Оденсе».

Российская гандболистка Анна Вяхирева перейдет из французского «Бреста» в датский «Оденсе».

Контракт 30-летней спортсменки с новым клубом рассчитан на два года.

«Я невероятно взволнована этим следующим шагом в карьере и с нетерпением жду двух сезонов в «Оденсе». У команды фантастический потенциал, и я одновременно мотивирована и рада быть частью этого проекта с лета 2026 года. У клуба большие цели и амбиции!» – сказала Вяхирева. 

В составе сборной России Вяхирева брала золото (2016) и серебро (2021) на Олимпийских играх, а также бронзу на чемпионате мира (2019).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
