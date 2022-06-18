«Бухарест» сделал предложение о трансфере Анны Вяхиревой. Она может стать самой высокооплачиваемой гандболисткой мира (Fanatik.ro)

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Гандбольный клуб «Бухарест» из Румынии сделал предложение о трансфере олимпийской чемпионки Анны Вяхиревой.

Об этом сообщает румынский портал Fanatik.ro. Вяхирева сейчас выступает за «Ростов-Дон», с которым стала чемпионом России в минувшем сезоне.

В случае перехода зарплата Вяхиревой может составить около 20 тысяч евро в месяц. Fanatik сообщает, что столько же получает Кристина Нягу, которая также выступает за «Бухарест» и является самой высокооплачиваемой гандболисткой мира.

Если Вяхирева откажется от контракта, «Бухарест» рассмотрит вариант с подписанием Валерии Масловой из московского ЦСКА.

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