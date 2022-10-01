Евгений Трефилов о частичной мобилизации: «Возраст у меня непризывной, но если припрет, то пойду»

Заслуженный тренер России по гандболу поделился мнением о частичной мобилизации.

«Родину нужно защищать и любить, без вариантов. Но каждого человека надо рассматривать в отдельности, подумать, может он тут больше пригодился бы.

Возраст у меня непризывной (Трефилову 67 лет – Sports.ru), но если припрет, то пойду.

Знаю тех, кого уже забрали, некоторых назад успели вернуть, потому что полные резервы. По гандбольным клубам не слышал, чтобы кого‑то призвали, если бы такое было, я бы знал», – сказал Трефилов.