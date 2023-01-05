Евгений Трефилов: «Дзюба постоянно туда-сюда прыгает. Но я все равно его уважаю, он хороший игрок»

Заслуженный тренер России по гандболу рассказал, что уважает российского форварда .

«Я уже говорил, что если он немного уберет свои перекосы, то будет великим футболистом. Но, к сожалению, он постоянно туда-сюда прыгает. Но я все равно его уважаю, он хороший игрок. Мы вместе за столом не сидели, но, возможно, и человек хороший.

Я уважаю спортсменов, которые кровью и потом достигли своего результата. Тут я снимаю перед ним шляпу. Пот, что у женщин, что у мужчин, пахнет одинаково», – сказал Трефилов.