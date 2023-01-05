Евгений Трефилов: «Дзюба постоянно туда-сюда прыгает. Но я все равно его уважаю, он хороший игрок»
Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов рассказал, что уважает российского форварда Артема Дзюбу.
«Я уже говорил, что если он немного уберет свои перекосы, то будет великим футболистом. Но, к сожалению, он постоянно туда-сюда прыгает. Но я все равно его уважаю, он хороший игрок. Мы вместе за столом не сидели, но, возможно, и человек хороший.
Я уважаю спортсменов, которые кровью и потом достигли своего результата. Тут я снимаю перед ним шляпу. Пот, что у женщин, что у мужчин, пахнет одинаково», – сказал Трефилов.
– Не понимаю этого. Папа с мамой родили тебя русским. Будь добр, оставайся им.
Дядька паспорт от национальности не отличает. То-ли дурак,то-ли кривляется. Кто нашему спорту ноги отрубил ? -наверное скажет русофобы.Не безумные же выходки вождя.Начиная от бессмысленных отравлений стариков и бомжей в Англии,заканчивая войной,цели которой даже сам объянить не может. Будто спецом Россию в пропасть столкнул.Крот.
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