Евгений Трефилов: «Дзюба постоянно туда-сюда прыгает. Но я все равно его уважаю, он хороший игрок»

Теги Артем Дзюба Евгений Трефилов Гандбол

Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов рассказал, что уважает российского форварда Артема Дзюбу.

«Я уже говорил, что если он немного уберет свои перекосы, то будет великим футболистом. Но, к сожалению, он постоянно туда-сюда прыгает. Но я все равно его уважаю, он хороший игрок. Мы вместе за столом не сидели, но, возможно, и человек хороший.

Я уважаю спортсменов, которые кровью и потом достигли своего результата. Тут я снимаю перед ним шляпу. Пот, что у женщин, что у мужчин, пахнет одинаково», – сказал Трефилов.

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4 комментария

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Максим Пантелеев
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– Понимаете ли вы тех, кто меняет спортивное гражданство?
– Не понимаю этого. Папа с мамой родили тебя русским. Будь добр, оставайся им.
Дядька паспорт от национальности не отличает. То-ли дурак,то-ли кривляется. Кто нашему спорту ноги отрубил ? -наверное скажет русофобы.Не безумные же выходки вождя.Начиная от бессмысленных отравлений стариков и бомжей в Англии,заканчивая войной,цели которой даже сам объянить не может. Будто спецом Россию в пропасть столкнул.Крот.
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Максим Пантелеев
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Бла бла бла, а по факту ничего. Рукастый наредкость мусорный перс.И как спорсмен и тем более как человек.
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Sevuska
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Евгений нюхач Трефилов
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градус ненависти
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Пот, что у женщин, что у мужчин, пахнет одинаково», – сказал Трефилов (c)

🤦‍♂️🤦‍♂️
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