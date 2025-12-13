Сергей Шишкарев: «Российская делегация примет участие в работе конгресса IHF и обсудит все, что связано с возвращением на международную арену»

Шишкарев о допуске юниоров: ждем информацию, когда гандболисты начнут выступать.

Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР ) Сергей Шишкарев прокомментировал допуск российских юниоров до международных стартов.

«С воодушевлением узнал о решении Международного олимпийского комитета не ограничивать возможность российских и белорусских спортсменов участвовать в юношеских соревнованиях в индивидуальных и командных видах спорта.

Для гандбола в этой связи ближайшая точка отсчета – это конгресс международной федерации, который пройдет 20-21 декабря в Египте. Как я уже говорил, российская делегация примет участие в его работе и будет обсуждать все, что связано с возвращением россиян и белорусов на международную арену.

Что касается юношеских и молодежных турниров, то нам предстоит получить всю техническую информацию о том, когда и с каких стадий возможно начать выступать. От этого будет зависеть система подготовки и графики сборов наших команд. Важно и то, что новое руководство МОК понимает, насколько важно, чтобы спортсмены принимали участие в соревнованиях под своими национальными флагами», – сказал Шишкарев.