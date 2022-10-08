Гандболист ЦСКА Рудь об отстранении от еврокубков: «Думаю, в ближайшие полтора года российские клубы не вернут. А уже с сезона-2024/25 все встанет на свои места»

Гадболист ЦСКА Артур Рудь высказался по поводу отстранения российских клубов от еврокубков.

– Как считаешь, когда российские клубы снова допустят до еврокубков, а сборную – до международных турниров?

– Я думаю, что в ближайшие полтора года, наверное, российские клубы не вернут. А уже с сезона-2024/25 все встанет на свои места.

– От международных соревнований отстранили и белорусов. Как думаешь, была бы польза от объединения российского чемпионата и белорусского?

– Навряд ли, потому что сейчас появилась SEHA – Gazprom League. Она полностью компенсирует отсутствие еврокубков, потому что играют лучшие коллективы России и Беларуси.

А если бы играли все вместе, то это было бы очень тяжело с точки зрения логистики. Например, российской команде пришлось бы сначала добираться до Минска, затем до Бреста, Могилева, Гродно. Это точно было бы накладно, потому что у команд элементарно не было бы времени на тренировки, были бы постоянно в пути, – сказал Рудь.