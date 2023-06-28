Бодниева о включении в Зал славы EHF: «Это очень приятный факт, но я бы не придавала глобального значения»

Тренер российских гадболисток оценила новость о своем попадании в европейский Зал славы.

Ранее Европейской федерация гандбола (EHF) включила россиянок Людмилу Бодниеву и Ирину Дибирову в свой Зал славы. Событие было приурочено к 30-летию организации.

– Насколько почетно и важно получить такое признание, особенно в нынешней обстановке?

– Не хотелось бы акцентировать на том, что именно сейчас нас включили в Зал славы. Для нас обеих это очень приятный факт, но я бы не придавала такого глобального значения, что это мегановость. Просто приятный факт, что нас помнят и ценят.

Приглашение на эту церемонию я получила еще в апреле. Хорошо, что церемония совпала с моим отпуском, удалось лично увидеться и пообщаться со старыми друзьями. Получился такой хороший вечер с приятным поводом, – сказала Бодниева, которая сейчас является главным тренером женской сборной России по гандболу.

В годы спортивной карьеры Бодниева дважды побеждала на чемпионатах мира и дважды становилась призером чемпионатов Европы.

Дибирова – трехкратная чемпионка мира, двукратный призер ЧЕ, а также серебряный призер Олимпийских игр‑2008 в Пекине.