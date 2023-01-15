Чемпионат мира по гандболу. 3-й тур. Словения сыграет с Францией, Португалия против Венгрии, другие матчи

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16 января пройдут матчи третьего тура группового этапа мужского чемпионата мира по гандболу. 

Чемпионат мира по гандболу-2023

Мужчины

Групповой этап

Третий тур 

Группа А

Краков, Польша

Черногория – Чили – 20.00

 

Иран – Испания – 22.30

 

Положение в группе: Испания – 4 очка (2 игры), Черногория – 2 (2), Иран – 2 (2), Чили – 0 (2).

Группа B

Катовице, Польша

Словения – Франция – 20.00

 

Польша – Саудовская Аравия – 22.30

 

Положение в группе: Словения – 4 (2), Франция – 4 (2), Польша – 0 (2), Саудовская Аравия – 0 (2).

Группа C

Гетеборг, Швеция

Бразилия – Кабо-Верде – 20.00

 

Уругвай – Швеция – 22.30

 

Положение в группе: Швеция – 4 (2), Бразилия – 2 (2), Кабо-Верде – 2 (2), Уругвай – 0 (2).

Группа D

Кристианстад, Швеция

Южная Корея – Исландия – 20.00

 

Португалия – Венгрия – 22.30

 

Положение в группе: Венгрия – 4 (2), Португалия – 2 (2), Исландия – 2 (2), Южная Корея – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В основной раунд выходят по три команды из группы.

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