Чемпионат мира по гандболу. 3-й тур. Словения сыграет с Францией, Португалия против Венгрии, другие матчи
16 января пройдут матчи третьего тура группового этапа мужского чемпионата мира по гандболу.
Чемпионат мира по гандболу-2023
Мужчины
Групповой этап
Третий тур
Группа А
Краков, Польша
Черногория – Чили – 20.00
Иран – Испания – 22.30
Положение в группе: Испания – 4 очка (2 игры), Черногория – 2 (2), Иран – 2 (2), Чили – 0 (2).
Группа B
Катовице, Польша
Словения – Франция – 20.00
Польша – Саудовская Аравия – 22.30
Положение в группе: Словения – 4 (2), Франция – 4 (2), Польша – 0 (2), Саудовская Аравия – 0 (2).
Группа C
Гетеборг, Швеция
Бразилия – Кабо-Верде – 20.00
Уругвай – Швеция – 22.30
Положение в группе: Швеция – 4 (2), Бразилия – 2 (2), Кабо-Верде – 2 (2), Уругвай – 0 (2).
Группа D
Кристианстад, Швеция
Южная Корея – Исландия – 20.00
Португалия – Венгрия – 22.30
Положение в группе: Венгрия – 4 (2), Португалия – 2 (2), Исландия – 2 (2), Южная Корея – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В основной раунд выходят по три команды из группы.
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