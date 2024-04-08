«То, что мы увидели в их исполнении, поднимает гандбол до невероятного уровня». Шишкарев о ЦСКА и «Ростове» в финале женского Кубка России

Теги Ростов-Дон Кубок России жен Сергей Шишкарев ФГР ЦСКА жен Гандбол

Сергей Шишкарев удивился настрою гандболисток ЦСКА в финале Кубка России.

 

7 апреля ЦСКА в третий раз подряд стал обладателем женского Кубка России, обыграв «Ростов-Дон» (29:30) после серии пенальти.

«Предсказать исход борьбы двух замечательных команд было невозможно. Это принципиальные соперники, которые уже в течение четырех с половиной лет встречаются в решающих матчах. То, что мы увидели в их исполнении, поднимает гандбол до невероятного уровня.

Главным открытием этого «Финала четырех» для меня стало то, что команда ЦСКА наконец собрала все силы в кулак. Ведь на протяжении сезона она проигрывала ростовчанкам все свои матчи, и, на мой взгляд, им было особенно сложно настроиться на эту игру. То, что они показали максимальную самоотдачу и готовность бороться до последней секунды, для меня, наверное, было удивлением.

Поэтому особенно приятно, что в финале сошлись достойные друг друга и очень сильные профессиональные соперники. Еще раз хочу сказать, что на площадке были лучшие гандболистки страны», – сказал председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Шишкарев.

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