Шишкарев о Вяхиревой и Дмитриевой: «Европейские клубы были готовы предложить им любые деньги. На наших гандболисток велась настоящая охота»

Президент Федерации гандбола России (ФГР) заявил, что европейские клубы в попытке подписать контракты с российскими гандболистками и Дарьей Дмитриевой готовы были заплатить любые деньги.

Вяхирева перешла в норвежский «Виперс Кристиансанд», Дмитриева на правах аренды – в словенский «Крим».

«Со стороны европейских коллег через меня была попытка оказать влияние на выбор девушек. Были готовы предложить любые деньги, но я посредником в этом вопросе быть отказался. Доходило даже до того, что девушкам предлагали назвать любую зарплату.

По понятным этическим соображениям я отказывался от продолжения разговоров на эту тему, ни с Анной, с Дарьей я на эту тему не говорил, считаю, что вмешиваться в такие вопросы с моей стороны совершенно неправильно и некорректно.

С другой стороны, это приятные хлопоты – была настоящая погоня, можно сказать, охота на наших ведущих гандболисток», – сказал Шишкарев.

Глава ФГР также выразил надежду, что гандболистки не столкнутся с русофобией, играя за рубежом.

«Не секрет, что та же норвежская федерация не всегда корректно ведет себя, в общении с Федерацией гандбола России они переступали этические барьеры. Сейчас это сошло на нет, но прежде был сделан ряд заявлений, которые выходили за рамки этики спорта.

Хочу пожелать девочкам успехов, чтобы у них все получилось, чтобы они не попадали в конфликты с политическим окрасом», – цитирует Шишкарева ТАСС.