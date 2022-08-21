Глава Федерации гандбола России: «На каком‑то этапе был вовлечен в переговоры с идеей коллективного захода в систему финансирования и управления «Спартаком»

Президент Федерации гандбола России ( ) заявил, что не хотел бы смены владельцев или спонсоров московского футбольного клуба .

– Вы в интервью «Матч ТВ» говорили, что когда‑то интересовались покупкой «Спартака». Может быть, сейчас, на фоне новостей о Федуне, есть смысл вернуться к этой теме?

– Чтобы высказанная мною фраза не обрастала какими‑то интерпретациями, повторю то, что говорил ранее. А конкретнее, что на каком‑то этапе был вовлечен в переговоры с идеей коллективного захода в систему финансирования и управления «Спартаком». Наверное, сейчас уже можно рассказать, что это предложение прозвучало от Петра Олеговича Авена, тоже ярого спартаковского болельщика. Мы в лайт‑режиме обсуждали эту идею, но никаких конкретных переговоров не было.

Что касается возможной смены владельцев или спонсоров «Спартака», то я бы очень не хотел, чтобы кто‑либо из них уходил из клуба. Потому что государство или какой‑то один крупный спонсор не вытянет весь российский футбол. Чем больше людей, вовлеченных в спорт, будут в нем оставаться, тем лучше для этого вида спорта, – сказал Шишкарев.

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