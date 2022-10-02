Гандбольный клуб «Нева» переименуют в «Зенит»

Директор петербургского гандбольного клуба «Нева» Сергей Зиза объявил о переименовании команды в «Зенит».

«Теперь еще одна команда будет носить имя «Зенит». Правительство Санкт-Петербурга знает об этом проекте. Мы с гордостью произносим имя «Зенит».

Что касается возможных изменений, мы всегда ставили высокие задачи. С этого момента вырастет ответственность за каждый пройденный этап.

Понимаем, что наши главные партнеры – это футбольный и баскетбольный клубы. Будем выдерживать этот вектор, находиться в тесном сотрудничестве. Что касается юридических моментов, то пока что все в стадии переговоров», – сказал Зиза. По итогам прошлого сезона «Нева» стала бронзовым призером чемпионата России.