Чемпионат мира по гандболу (жен). 1/2 финала. Франция проиграла Германии, Норвегия победила Нидерланды

Франция проиграла Германии в 1/2 финала женского чемпионата мира по гандболу.

12 декабря на женском чемпионате мира по гандболу в Германии и Нидерландах прошли матчи 1/2 финала. Чемпионат мира по гандболу среди женщин 1/2 финала Роттердам, Нидерланды Франция – Германия – 23:29 (12:15) Нидерланды – Норвегия – 25:35 (14:18)