Чемпионат мира по гандболу (жен). 1/2 финала. Франция проиграла Германии, Норвегия победила Нидерланды
Франция проиграла Германии в 1/2 финала женского чемпионата мира по гандболу.
12 декабря на женском чемпионате мира по гандболу в Германии и Нидерландах прошли матчи 1/2 финала.
Чемпионат мира по гандболу среди женщин
1/2 финала
Роттердам, Нидерланды
Франция – Германия – 23:29 (12:15)
Нидерланды – Норвегия – 25:35 (14:18)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
