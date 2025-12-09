Гандболистка Анна Вяхирева покинет французский «Брест» по окончании сезона.

Олимпийская чемпионка по гандболу россиянка Анна Вяхирева покинет французский «Брест».

«Хочу объявить, что покину клуб в конце сезона. Это было очень трудное решение, и мой путь продолжится в другой команде. Но работа еще не закончена: я полностью сосредоточена на целях, которые мы перед собой поставили. Давайте сделаем этот сезон особенным!», – приводит слова Вяхиревой пресс-служба клуба.

В ноябре портал TV2 сообщал, что спортсменка ведет переговоры с датским «Оденсе».

Вяхиревой 30 лет, она выступала за «Брест» с 2024-го. В текущем сезоне клуб лидирует в группе B Лиги чемпионов, а также идет на втором месте в чемпионате Франции.

В составе сборной России Вяхирева брала золото (2016) и серебро (2021) на Олимпийских играх, а также бронзу на чемпионате мира (2019).