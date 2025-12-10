  • Спортс
  • Гандбол
  • Новости
  • Чемпионат мира по гандболу (жен). 1/4 финала. Норвегия обыграла Черногорию, Дания уступила Франции, другие результаты
23

Чемпионат мира по гандболу (жен). 1/4 финала. Норвегия обыграла Черногорию, Дания уступила Франции, другие результаты

Норвегия обыграла Черногорию в 1/4 финала женского чемпионата мира по гандболу.

С 9 по 10 декабря на женском чемпионате мира по гандболу в Германии и Нидерландах прошли матчи 1/4 финала.

Чемпионат мира по гандболу среди женщин

1/4 финала

9 декабря, вторник

Трир, Германия

Норвегия – Черногория – 32:23 (19:11)

Германия – Бразилия – 30:23 (17:11)

10 декабря, среда

Хертогенбос, Нидерланды

Нидерланды – Венгрия – 28:23 (14:9)

Дания – Франция – 26:31 (12:17)

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
женский чемпионат мира по гандболу
результаты
logoсборная Дании жен
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Венгрии жен
logoсборная Нидерландов жен
logoсборная Черногории жен
logoсборная Бразилии жен
logoсборная Франции жен
logoсборная Германии жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гандбол в Telegram
Материалы по теме
«Старт» покажет матчи женского чемпионата мира по гандболу-2025
4 декабря, 14:55
Международный товарищеский турнир. Россия заняла 2-е место, обыграв Ирак и уступив Беларуси
3 ноября, 06:49
Мужская сборная России по гандболу обыграла Ирак в товарищеском матче
31 октября, 18:09
Главные новости
Чемпионат мира по гандболу (жен). 1/2 финала. Франция сыграет с Германией, Нидерланды против Норвегии
вчера, 22:29
Анна Вяхирева продолжит карьеру в датском «Оденсе»
вчера, 19:21
Анна Вяхирева покинет французский «Брест» по окончании сезона
9 декабря, 20:34
Сергей Шишкарев: «США будут крайне заинтересованы в том, чтобы все российские командные виды спорта были допущены до Олимпиады»
5 декабря, 11:30
Сергей Шишкарев: «Убежден, что совместно с руководством IHF мы добьемся возвращения российских гандболистов на международную арену»
5 декабря, 07:36
«Старт» покажет матчи женского чемпионата мира по гандболу-2025
4 декабря, 14:55
Международная федерация гандбола планирует с 2026 года начать допускать сборные России и Беларуси к соревнованиям
3 декабря, 18:08
Шишкарев о возвращении гандболистов: «ФГР активно работает в этом направлении. Будем делать все от нас зависящее, чтобы процесс пошел быстрее»
3 декабря, 15:29
Сергей Шишкарев: «Намерен вынести для голосования на конгрессе IHF вопрос о возвращении сборных России и Беларуси по гандболу»
6 ноября, 18:27
Гандболист ЦСКА Михалин: «Мы с семьей через полгода жизни в Европе поняли, что обязательно вернемся в Россию. Не было полного ощущения своей среды»
4 ноября, 13:26
Ко всем новостям
Последние новости
Умер олимпийский чемпион 1976 года по гандболу Александр Резанов
6 сентября 2024, 17:10
«То, что мы увидели в их исполнении, поднимает гандбол до невероятного уровня». Шишкарев о ЦСКА и «Ростове» в финале женского Кубка России
8 апреля 2024, 07:58
Бодниева о включении в Зал славы EHF: «Это очень приятный факт, но я бы не придавала глобального значения»
28 июня 2023, 13:04
Умер олимпийский чемпион 1992 года по гандболу Игорь Васильев
27 мая 2023, 13:22
Чемпионат мира по гандболу. 3-й тур. Словения уступила Франции, Португалия обыграла Венгрию, другие результаты
16 января 2023, 23:00
Евгений Трефилов: «Дзюба постоянно туда-сюда прыгает. Но я все равно его уважаю, он хороший игрок»
5 января 2023, 12:04
Гандболист ЦСКА Рудь об отстранении от еврокубков: «Думаю, в ближайшие полтора года российские клубы не вернут. А уже с сезона-2024/25 все встанет на свои места»
8 октября 2022, 12:30
Гандбольный клуб «Нева» переименуют в «Зенит»
2 октября 2022, 13:02
Евгений Трефилов о частичной мобилизации: «Возраст у меня непризывной, но если припрет, то пойду»
1 октября 2022, 07:09
Глава Федерации гандбола России: «На каком‑то этапе был вовлечен в переговоры с идеей коллективного захода в систему финансирования и управления «Спартаком»
21 августа 2022, 09:14