Чемпионат мира по гандболу (жен). 1/4 финала. Норвегия обыграла Черногорию, Дания уступила Франции, другие результаты

Норвегия обыграла Черногорию в 1/4 финала женского чемпионата мира по гандболу.

С 9 по 10 декабря на женском чемпионате мира по гандболу в Германии и Нидерландах прошли матчи 1/4 финала.

Чемпионат мира по гандболу среди женщин

1/4 финала

9 декабря, вторник

Трир, Германия

Норвегия – Черногория – 32:23 (19:11)

Германия – Бразилия – 30:23 (17:11)

10 декабря, среда

Хертогенбос, Нидерланды

Нидерланды – Венгрия – 28:23 (14:9)

Дания – Франция – 26:31 (12:17)