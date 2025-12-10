Чемпионат мира по гандболу (жен). 1/4 финала. Норвегия обыграла Черногорию, Дания уступила Франции, другие результаты
Норвегия обыграла Черногорию в 1/4 финала женского чемпионата мира по гандболу.
С 9 по 10 декабря на женском чемпионате мира по гандболу в Германии и Нидерландах прошли матчи 1/4 финала.
Чемпионат мира по гандболу среди женщин
1/4 финала
9 декабря, вторник
Трир, Германия
Норвегия – Черногория – 32:23 (19:11)
Германия – Бразилия – 30:23 (17:11)
10 декабря, среда
Хертогенбос, Нидерланды
Нидерланды – Венгрия – 28:23 (14:9)
Дания – Франция – 26:31 (12:17)
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости