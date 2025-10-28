  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гаджиев о перестройке: «Вырубка виноградников – дикость, тогда в Баку стали коньяк в чайник наливать. Мы слишком быстро хотели все поменять, результат – стремительный распад и разруха»
5

Гаджиев о перестройке: «Вырубка виноградников – дикость, тогда в Баку стали коньяк в чайник наливать. Мы слишком быстро хотели все поменять, результат – стремительный распад и разруха»

Гаджи Гаджиев вспомнил так называемый сухой закон в СССР.

– В 1980‑х вы поехали работать в бакинский «Нефтчи» в начале перестройки. Как это в Азербайджане ощущалось?

– Там как раз Лигачев начал виноградники вырубать – тоже дикость. И тогда в Баку начали потихоньку коньяк в чайник наливать…

Например, на застольях. Собирался народ, который имел какую‑то власть: руководители, секретари, председатели… А мы, как популярная команда, оказывались там и видели это: когда что‑то отмечали, то наливали коньяк в чайник, так как по цвету похож. Не знаю, правда, от кого они прятались. Там же никого не было чужого. Но почему‑то так делали.

– Уже тогда было ощущение, что что‑то в перестройке может пойти не так?

– Сложно сказать. Понятное дело, что мы куда‑то шли. Вообще, всю эту ситуацию лучше всего охарактеризовать высказыванием, которое я услышал в Италии, куда мы поехали на сборы перед Олимпиадой. Поездку организовывала итальянская компартия. И один из заместителей секретаря компартии Италии устроил торжество, организовал нам встречу в ресторане. Он нам говорил: «Хозяин этого ресторана – капиталист, а я коммунист, но мы с ним дружно живем. У вас этого нет».

И вторая фраза от него запомнилась: «Вы слишком быстро меняете образ жизни. В этом случае неминуемо какое‑то крушение».

А мы тогда, наоборот, думали, что мы слишком медленно перестраиваемся. Их мысль была более верной. Слишком быстро хотели все поменять, и в результате ждал стремительный распад и какая‑то разруха, – сказал президент «Динамо» Махачкала.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoГаджи Муслимович Гаджиев
алкоголь и спорт
logoДинамо Махачкала
logoпремьер-лига Россия
Политика
logoвысшая лига Азербайджан
logoНефтчи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гаджиев про обсуждение футбола: «Сейчас и приблизительно нет такого уровня дискуссии, глубокого анализа, как в СССР. Сегодня в основном разговоры о том, кого и за сколько купили»
сегодня, 17:37
Путин поздравил Гаджиева с 80-летием: «Талантливый тренер-педагог, вы внесли значимый вклад в развитие отечественной школы футбола и спорта высших достижений»
сегодня, 16:15
Гаджиев о Сталине: «Страна плакала, когда он умер, ему верили. Он выходил после войны победителем. Репрессированные были, оценки давать не хочу»
сегодня, 11:11
Главные новости
«Аталанта» – «Милан». 1:1 – Риччи и Лукман забили. Онлайн-трансляция
11 минут назадLive
«Ювентус» и Спаллетти согласовали контракт до лета с опцией продления в случае выхода в ЛЧ
12 минут назад
Кубок Германии. 2-й раунд. «Боруссия» Дортмунд прошла «Айнтрахт», «Лейпциг» играет с «Энерги», «Бавария», «Байер» и «Штутгарт» проведут свои матчи в среду
20 минут назадLive
Роналду проиграл 13 турниров почти за 3 года в «Аль-Насре» и победил только в товарищеском Кубке арабских чемпионов. Сегодня – вылет из Кубка короля Саудовской Аравии в 1/8 финала
22 минуты назад
Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду уступил «Аль-Иттихаду» Бензема, «Аль-Хилаль» Малкома победил «Аль-Охдуд»
33 минуты назад
11 футболистов играли и в РПЛ, и в Эредивизи. Вспомните хотя бы трех?
34 минуты назадТесты и игры
«Ювентус» почти договорился со Спаллетти. Тренера могут представить в четверг
41 минуту назад
Чемпионат Италии. «Милан» против «Аталанты», «Наполи» обыграл «Лечче», «Интер», «Рома» и «Ювентус» проведут свои матчи в среду
49 минут назадLive
«Реал» в восторге от Алонсо и позволит тренеру самому разобраться с Винисиусом. Наказывать бразильца за поведение в класико клуб не будет
52 минуты назад
Мамаев за Черчесова в «Спартаке»: «Он мегапсихологически устойчив, может команду взять в кулак, весь удар держать на себе. С ним точно в претендентах на титул были бы»
58 минут назадВидео
Ко всем новостям
Последние новости
«Айнтрахт» уступил «Боруссии» Дортмунд по пенальти – Доан пробил выше перекладины, удар Шаиби отразил Кобель
19 минут назад
Челестини о решении возглавить ЦСКА: «Хороший состав, возможность выиграть Суперкубок в 1-м же матче. Меня убедили в больших амбициях клуба. Был вариант с «Хетафе», но не сложилось»»
30 минут назад
Кубок английской лиги. 1/8 финала. «Гримсби» играет с «Брентфордом», «Фулхэм» в гостях у «Уикома», «Арсенал», «Ман Сити», «Челси» и «Ливерпуль» проведут свои матчи в среду
49 минут назадLive
Глебов про лучших ассистентов в Серии А, АПЛ, Ла Лиге и РПЛ: «Де Брюйне, Эдегор, Педри и Обляков. Хотел бы сыграть с Кевином, просто по манере игры: я бегу, он отдаст»
сегодня, 19:33Видео
«Наполи» дожал «Лечче» – 1:0. Замбо-Ангисса забил на 69-й минуте
сегодня, 19:27
Гайч о России: «Разница между Москвой и другими регионами очень большая, но в столице были большие трудности с пробками: куда бы ни поехал – обязательно попадешь»
сегодня, 19:15
Бербатова хотели «похитить» в Болгарии в 18 лет: «Товарищ сказал, что отвезет меня к другу. Мы приехали в ресторан, за одним столом сидел один человек, за тремя другими – типичные балканские шкафы»
сегодня, 18:34
Экс-судья Федотов считает, что Карпина следовало удалить: «Если тренер выходит на поле, это красная. А он сделал это в агрессивной манере и демонстративно проявлял несогласие»
сегодня, 18:14
Гаджиев про обсуждение футбола: «Сейчас и приблизительно нет такого уровня дискуссии, глубокого анализа, как в СССР. Сегодня в основном разговоры о том, кого и за сколько купили»
сегодня, 17:37
Глава ассоциации спортивных комментаторов Ефимов о Черданцеве: «Критиковать будут всегда – это я помню с советских времен. Матч между ЦСКА и «Спартаком» Жора отработал очень хорошо»
сегодня, 17:21