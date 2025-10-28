Гаджиев о перестройке: «Вырубка виноградников – дикость, тогда в Баку стали коньяк в чайник наливать. Мы слишком быстро хотели все поменять, результат – стремительный распад и разруха»

Гаджи Гаджиев вспомнил так называемый сухой закон в СССР.

– В 1980‑х вы поехали работать в бакинский «Нефтчи» в начале перестройки. Как это в Азербайджане ощущалось?

– Там как раз Лигачев начал виноградники вырубать – тоже дикость. И тогда в Баку начали потихоньку коньяк в чайник наливать…

Например, на застольях. Собирался народ, который имел какую‑то власть: руководители, секретари, председатели… А мы, как популярная команда, оказывались там и видели это: когда что‑то отмечали, то наливали коньяк в чайник, так как по цвету похож. Не знаю, правда, от кого они прятались. Там же никого не было чужого. Но почему‑то так делали.

– Уже тогда было ощущение, что что‑то в перестройке может пойти не так?

– Сложно сказать. Понятное дело, что мы куда‑то шли. Вообще, всю эту ситуацию лучше всего охарактеризовать высказыванием, которое я услышал в Италии, куда мы поехали на сборы перед Олимпиадой. Поездку организовывала итальянская компартия. И один из заместителей секретаря компартии Италии устроил торжество, организовал нам встречу в ресторане. Он нам говорил: «Хозяин этого ресторана – капиталист, а я коммунист, но мы с ним дружно живем. У вас этого нет».

И вторая фраза от него запомнилась: «Вы слишком быстро меняете образ жизни. В этом случае неминуемо какое‑то крушение».

А мы тогда, наоборот, думали, что мы слишком медленно перестраиваемся. Их мысль была более верной. Слишком быстро хотели все поменять, и в результате ждал стремительный распад и какая‑то разруха, – сказал президент «Динамо » Махачкала.