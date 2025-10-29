  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гаджи Гаджиев: «Демократия не значит бардак, а Горбачев устроил бардак. Он и Ельцин развалили страну, можно было сделать по-другому, как Китай. У нас в семье к Сталину все относились хорошо»
45

Гаджи Гаджиев: «Демократия не значит бардак, а Горбачев устроил бардак. Он и Ельцин развалили страну, можно было сделать по-другому, как Китай. У нас в семье к Сталину все относились хорошо»

Гаджи Гаджиев раскритиковал Михаила Горбачева и Бориса Ельцина.

– У нас в семье к Сталину все относились хорошо. Причем мой дед по отцовской линии в белогвардейской армии служил, был офицером «Дикой дивизии». Тем не менее отец был явным коммунистом.

Другое дело, что со временем он уже начал к коммунистическим лидерам относиться жестко. Считал, что они предали идеи, коммунистическую идеологию: жили собственными интересами, а не интересами государства.

Как, например, Горбачев, которого отец называл болтуном, и Ельцин. И оказался прав. Развалили страну, не знали и не понимали, что делали и куда мы шли. А если понимали, тогда вообще негодяи.

– Но сперва вам нравились идеи Горбачева?

– На фоне тех, кто последние годы до него управлял страной, он гораздо лучше говорил. И Брежнев, и другие были все-таки косноязычные какие-то. И поначалу мне действительно казалось, что приход Горбачева – то, что надо нашей стране.

Но отец в этих вопросах гораздо больше понимал. А я только со временем осознал, что Горбачев действительно болтун. Говорить и делать – две большие разницы.

Да, общество должно быть демократичным. Но демократия – это не значит бардак. Горбачев устроил в стране бардак. Можно было все сделать по-другому. Как это сделал, допустим, Китай, – сказал президент «Динамо» Махачкала.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoГаджи Муслимович Гаджиев
logoДинамо Махачкала
logoМатч ТВ
logoИосиф Сталин
logoБорис Ельцин
logoпремьер-лига Россия
Политика
история
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гаджиев о перестройке: «Вырубка виноградников – дикость, в Баку стали коньяк в чайник наливать. Мы слишком быстро хотели все поменять, результат – стремительный распад и разруха»
сегодня, 19:20
Гаджиев про обсуждение футбола: «Сейчас и приблизительно нет такого уровня дискуссии, глубокого анализа, как в СССР. Сегодня в основном разговоры о том, кого и за сколько купили»
сегодня, 17:37
Гаджиев о Сталине: «Страна плакала, когда он умер, ему верили. Он выходил после войны победителем. Репрессированные были, оценки давать не хочу»
сегодня, 11:11
Главные новости
Александр Бубнов: «Батраков сильнее Гюлера и в два раза дешевле – может в «Реале» играть. Что такое для них 20 млн евро? 20 копеек. И Кисляк может – их уровень соответствует»
57 минут назад
Кубок Германии. 2-й раунд. «Боруссия» Дортмунд прошла «Айнтрахт», «Лейпциг» разгромил «Энерги», «Бавария» проведет матч в среду
58 минут назад
Кубок Испании. «Негрейра» уступила «Сосьедаду» Захаряна, «Севилья» разгромила «Толедо», «Констанция» проиграла «Жироне»
сегодня, 21:50
Роналду после вылета «Аль-Насра» из Кубка: «Стоим с высоко поднятыми головами, учимся и движемся вперед вместе»
сегодня, 21:49
«Милан» выиграл 1 из 4 последних матчей. Поражений у команды Аллегри нет 9 игр – с августа
сегодня, 21:43
«Аталанта» не уступила «Милану» – 1:1. «Россонери» 6 матчей подряд не побеждают команду из Бергамо
сегодня, 21:40
Чемпионат Италии. «Милан» сыграл 1:1 с «Аталантой», «Наполи» победил «Лечче», «Интер», «Рома» и «Ювентус» проведут свои матчи в среду
сегодня, 21:39
Упамекано – первый в рейтинге игроков с истекающими контрактами от FourFourTwo. Конате – 2-й, Влахович – 4-й, Меньян – 7-й, Миколенко – 10-й, Горетцка – 12-й
сегодня, 21:38
Захарян забил «Негрейре». У Арсена первый гол и первый выход в старте «Сосьедада» с февраля
сегодня, 21:25
Андрей Мостовой о словах Александра про то, что гол «Металлисту» был лучше гола пяткой: «Видел ролик, где он считает, что лучше Зидана, Кака и Пирло. Как я мог забить лучше него?»
сегодня, 20:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Хетафе» со счетом 11:0 победил «Интер Вальдеморо» в Кубке. У Хуанми покер и ассист в игре с клубом из 6-го дивизиона
сегодня, 22:05
Кубок английской лиги. 1/8 финала. «Гримсби» пропустил 5 голов от «Брентфорда», «Арсенал», «Ман Сити», «Челси» и «Ливерпуль» проведут матчи в среду
сегодня, 21:55
Глебов про лучших ассистентов в Серии А, АПЛ, Ла Лиге и РПЛ: «Де Брюйне, Эдегор, Педри и Обляков. Хотел бы сыграть с Кевином, просто по манере игры: я бегу, он отдаст»
сегодня, 20:33Видео
«Айнтрахт» уступил «Боруссии» Дортмунд по пенальти – Доан пробил выше перекладины, удар Шаиби отразил Кобель
сегодня, 20:15
Челестини о решении возглавить ЦСКА: «Хороший состав, возможность выиграть Суперкубок в 1-м же матче. Меня убедили в больших амбициях клуба. Был вариант с «Хетафе»
сегодня, 20:04
«Наполи» дожал «Лечче» – 1:0. Замбо-Ангисса забил на 69-й минуте
сегодня, 19:27
Гайч о России: «Разница между Москвой и другими регионами очень большая, но в столице были большие трудности с пробками: куда бы ни поехал – обязательно попадешь»
сегодня, 19:15
Гаджиев про обсуждение футбола: «Сейчас и приблизительно нет такого уровня дискуссии, глубокого анализа, как в СССР. Сегодня в основном разговоры о том, кого и за сколько купили»
сегодня, 17:37
Глава ассоциации спортивных комментаторов Ефимов о Черданцеве: «Критиковать будут всегда – это я помню с советских времен. Матч между ЦСКА и «Спартаком» Жора отработал очень хорошо»
сегодня, 17:21
«МЮ» поддержал защитника молодежки Беннетта после самоубийства его отца. 21-летний игрок написал: «Пожалуйста, делитесь проблемами, вы не осознаете, насколько сильно вас любят»
сегодня, 16:59