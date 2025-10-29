Гаджи Гаджиев: «Демократия не значит бардак, а Горбачев устроил бардак. Он и Ельцин развалили страну, можно было сделать по-другому, как Китай. У нас в семье к Сталину все относились хорошо»

Гаджи Гаджиев раскритиковал Михаила Горбачева и Бориса Ельцина.

– У нас в семье к Сталину все относились хорошо. Причем мой дед по отцовской линии в белогвардейской армии служил, был офицером «Дикой дивизии». Тем не менее отец был явным коммунистом.

Другое дело, что со временем он уже начал к коммунистическим лидерам относиться жестко. Считал, что они предали идеи, коммунистическую идеологию: жили собственными интересами, а не интересами государства.

Как, например, Горбачев, которого отец называл болтуном, и Ельцин. И оказался прав. Развалили страну, не знали и не понимали, что делали и куда мы шли. А если понимали, тогда вообще негодяи.

– Но сперва вам нравились идеи Горбачева?

– На фоне тех, кто последние годы до него управлял страной, он гораздо лучше говорил. И Брежнев, и другие были все-таки косноязычные какие-то. И поначалу мне действительно казалось, что приход Горбачева – то, что надо нашей стране.

Но отец в этих вопросах гораздо больше понимал. А я только со временем осознал, что Горбачев действительно болтун. Говорить и делать – две большие разницы.

Да, общество должно быть демократичным. Но демократия – это не значит бардак. Горбачев устроил в стране бардак. Можно было все сделать по-другому. Как это сделал, допустим, Китай, – сказал президент «Динамо » Махачкала.